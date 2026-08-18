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Canik'te iddia edilen taciz olayı sonucu 75 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Canik'te 4 yaşındaki H.Ç.'ye taciz iddiasıyla sopayla darbedilen O.S. (75), tedavi sonrası gözaltına alınarak 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 19:26

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 19:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Canik'te iddia edilen taciz olayı sonucu 75 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Samsun'da adli süreç başladı

Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialar üzerine bir şahıs tedavi edilip gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, Gökçepınar Mahallesinde O.S. (75) adlı şahıs, 4 yaşındaki H.Ç.'ye tacizde bulundu. Olayı gören çocuğun yakınları şüpheliyi sopalarla darbetti. Yaralanan şahıs, ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi.

Soruşturma ve tutuklama:

Tedavisinin tamamlanmasının ardından O.S., Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs, 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede ifade veren O.S. suçlamaları kabul etmedi; mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SAMSUN&#039;DA 4 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA YÖNELİK TACİZ İDDİASIYLA KIZIN YAKINLARI TARAFINDAN SOPAYLA...

SAMSUN'DA 4 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA YÖNELİK TACİZ İDDİASIYLA KIZIN YAKINLARI TARAFINDAN SOPAYLA DARP EDİLEN 75 YAŞINDAKİ O.S., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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