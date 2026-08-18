Canik'te iddia edilen taciz olayı sonucu 75 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Samsun'da adli süreç başladı
Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialar üzerine bir şahıs tedavi edilip gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.
Olayın gelişimi:
İddiaya göre, Gökçepınar Mahallesinde O.S. (75) adlı şahıs, 4 yaşındaki H.Ç.'ye tacizde bulundu. Olayı gören çocuğun yakınları şüpheliyi sopalarla darbetti. Yaralanan şahıs, ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi.
Soruşturma ve tutuklama:
Tedavisinin tamamlanmasının ardından O.S., Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs, 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemede ifade veren O.S. suçlamaları kabul etmedi; mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
SAMSUN'DA 4 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA YÖNELİK TACİZ İDDİASIYLA KIZIN YAKINLARI TARAFINDAN SOPAYLA DARP EDİLEN 75 YAŞINDAKİ O.S., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
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