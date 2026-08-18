Tahtayazı'da hareket halindeki biçerdöver alevlendi, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

olayın gelişimi

Çubuk ilçesi Tahtayazı Mahallesi yolunda seyir halindeki bir biçerdöverde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi.

müdahale ve söndürme:

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahale sonucu yangın, çevreye sıçramadan ve büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yaşanan zarar yalnızca maddi olarak kayda geçti.

inceleme sürüyor:

Yangının çıkış nedenine ilişkin değerlendirme ve soruşturmalar başlatıldı; yetkililer olayın kesin nedenini tespit etmek için çalışma yürütüyor.

Ankara’da seyir halindeki biçerdöver yandı