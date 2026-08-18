İdil'in su sorununda 2027 hedefi: proje ve sondajlarla kalıcı çözüm planı

toplantı ve öncelikler:

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile AK Parti saflarına parti rozetiyle katılan İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır TBMM'de bir araya geldi. Kayır'ın AK Parti'ye katılımı, partinin 25'inci kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan rozetle gerçekleşti. Görüşmede ilçenin öncelikli sorunları, planlanan yatırımlar ve hayata geçirilmesi hedeflenen projeler ele alındı.

içme suyu projesi ve zaman çizelgesi:

Milletvekili Tatar, İdil'in yıllardır devam eden içme suyu sorununu çözüme kavuşturmakta kararlı olduklarını belirtti. Tatar, içme suyu projesinin daha önce 2026 Yılı Yatırım Programına alındığını; proje çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının ardından yapım işinin 2027 Yılı Yatırım Programına alınması için gerekli girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini aktardı.

tamamlayıcı çalışmalar ve öncelikli yatırımlar:

Tatar, ana projenin yanı sıra ilçenin su ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla 4 adet sondaj kuyusu açılması için çalışma başlatıldığını söyledi. Ayrıca ilçedeki öncelikli projeler arasında yer alan Aşağı Mahalle Dere Islahı ve Peyzaj Projesi için ihale izinleri ve hazırlık çalışmalarının da başlatıldığı bildirildi. Toplantıda AK Parti İdil İlçe Başkanı Ali Genç ve İdil Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Şimşek de yer aldı.

İdil'in altyapı sorunlarının çözümüne yönelik bu adımların, projelerin tamamlanması ve yatırım programlarına alınmasıyla birlikte ilçede kalıcı hizmetlere dönüşmesi hedefleniyor. Tatar, İdil'e eser ve hizmet kazandırma çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

İDİL BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI EKREM ŞİMŞEK, AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, İDİL BELEDİYE BAŞKANI TÜRKAN KAYIR VE AK PARTİ İDİL İLÇE BAŞKANI ALİ GENÇ (SOLDAN SAĞA)