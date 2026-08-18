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Canik'te okul heyecanına çanta ve kırtasiye desteği

İbrahim Sandıkçı, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm Canikli öğrencilere okula ilk gün çanta ve kırtasiye seti verileceğini bildirdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Canik'te okul heyecanına çanta ve kırtasiye desteği

canik belediyesi geleneksel desteğini sürdürüyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede eğitim alanındaki desteklerin kesintisiz devam ettiğini belirterek ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye seti hediye edeceklerini açıkladı. Başkan Sandıkçı, uygulamanın Canik'te gelenek haline geldiğini ve her yıl sürdürdükleri desteğin bu yıl da aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

dağıtım ve içerik bilgileri:

Sandıkçı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü setlerin öğrencilere okuldaki sıralarında teslim edileceğini söyledi. Hazırlanan çanta ve kırtasiye setlerinin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlendiğini, kız ve erkek öğrenciler için ayrı hazırlık yapıldığını belirtti.

Başkan Sandıkçı, desteğin aynı zamanda aile bütçelerine katkı sağlamayı hedeflediğini ifade ederek eğitime yönelik projeleri örnek projeler olarak sürdürmeye devam edeceklerini aktardı. Sandıkçı, eğitim seferberliği kapsamında öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya öncelik verdiklerini özellikle dile getirdi.

belediyenin eğitim yaklaşımı:

Belediye yetkilileri, uygulamanın hem öğrencilerin okula başlarken yaşadığı heyecana ortak olma hem de maddi yükleri hafifletme amacı taşıdığını belirtti. Canik Belediyesi, Eğitim Dostu Belediye kimliğiyle benzer eğitim desteklerini hayata geçirmeye devam edeceğini bildirdi.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, BU YIL DA İLKOKUL BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYAN TÜM...

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, BU YIL DA İLKOKUL BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYAN TÜM ÖĞRENCİLERE ÇANTA VE KIRTASİYE SETİ HEDİYE EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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