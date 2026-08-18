Evleri taşlayan ve lazerle rahatsız eden şahıs mahalleyi aylardır uykusuz bırakıyor

Adapazarı evren mahallesi'nde gece nöbetleri sürüyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Evren Mahallesi'nde yaklaşık 6 aydır devam ettiği öne sürülen taciz iddiaları, mahalle sakinlerini gündüz uyuyup gece nöbet tutmaya zorladı. İddialara göre kimliği belirsiz bir kişi, gece saatlerinde evlerin camlarına ve bahçelere taş atıyor, lazer tutarak çevredekileri rahatsız ediyor.

Vatandaşların kendi imkanlarıyla kurduğu kameraların da hedef alındığı, şahsın kameraları taşla kasten kırdığı ve bazı görüntülerin elde edilemediği belirtiliyor. Olaylar nedeniyle mahallede yaşayanların günlük düzeni bozuldu; işlerini açamayan, uykusuz kalan ve çocuklarının psikolojisinin etkilendiğini söyleyenler var.

Mahallelinin anlattıkları:

Evlerine taş düştüğünü, bahçeye çıkmaktan korktuklarını anlatan mahalle sakini Gurbet Karakuş, saldırıların bir haftadır yoğunlaştığını ve sabahlara kadar nöbet tuttuklarını söyledi. Karakuş, iddiasına göre şahsın "kocaman parke taşlarını evlerin üzerine attığını", komşuların camlarını ve bahçelerini hedef aldığını belirtti ve yetkililerden yardım istedi.

Mahalleye yeni taşındığını ve eşi hamile olduğu için endişeli olduğunu söyleyen Ateş Aksu, vakaların son iki aydır kendilerini etkilediğini ifade etti. Aksu, şahsın tavana taş attığını, lazerle izleme yaptığını ve çevreden aniden kaybolduğunu belirterek, "Biz köy halkı olarak 30 kişi bir adamı yakalayamıyorsak, 2 tane polis nasıl yakalayacak?" diye konuştu.

Yakalama girişimleri ve yaralanma iddiası:

Mahalle sakinleri, şahsı görenlerin peşinden koştuğunu ancak yakalayamadıklarını aktardı. Yakalama girişimi sırasında kaçan şahsın arkasını dönüp taş attığı ve atılan taşın bir vatandaşın bacağına isabet ettiği öne sürüldü. Yaralandığını belirten Mahmut Yıldız, taşın bacağına tam isabet ettiğini, bacağının morardığını ve aile fertlerinin gece hiçbir zaman rahat edemediğini anlattı.

Yıldız ayrıca, şahsın uzun boylu olduğunu ve genellikle siyah şapka taktığını söyledi. Kamera kayıtlarının hedef alınması nedeniyle görüntü elde etmekte zorluk yaşandığını, bazı kameraların açısının tespit edilip yine taşla devre dışı bırakıldığını belirtti. Vatandaşlar, yaşananların hem fiziksel hem de psikolojik etkilerinden dolayı yetkililerden somut destek bekliyor.

Mahallede nöbet tutanlar, olayların sabaha kadar sürdüğünü ve gündüzleri işlerine gidemeyecek durumda olduklarını aktarırken, bazıları polisin bölgeye geldiğini ancak tek başına sonucun değişmediğini ifade etti. Söylenenlere göre olaylar genellikle geç gece saatlerinde gerçekleşiyor; belirtilen saatler arasında (örneğin 04.15 ve 06.30) saldırılar yaşandığı iddia edildi.

Vatandaşlar, hem kendi güvenliklerini sağlamak hem de tekrar eden zararların önüne geçmek için daha etkin bir müdahale talep ediyor. Kamera kayıtlarının engellenmesi, sivil yakalama girişimlerinin sonuçsuz kalması ve bir kişinin yaralanması mahallede tedirginliği artıran başlıca nedenler olarak öne çıkıyor.

Yetkililerden veya kolluk kuvvetlerinden olayın aydınlatılmasına yönelik adımların atılması bekleniyor; mahalle sakinleri ise artan endişeleri nedeniyle destek çağrısını yineliyorlar.

MAHALLE SAKİNLERİ GECE YAŞADIKLARI OLAYLARI TARTIŞTI