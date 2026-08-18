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Yunusemre'de çocuklar sanat ve eğitimle büyüyor

Yunusemre Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, eğitim ve sanat çalışmalarıyla çocukların sosyal beceri ve özgüvenini güçlendiriyor; veliler memnun.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yunusemre'de çocuklar sanat ve eğitimle büyüyor

Yunusemre belediyesinin çocuk merkezleri neler sunuyor:

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, eğitimden sanata, kültürden sosyal gelişime kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Farklı yaş gruplarına yönelik atölye ve etkinlikler, çocukların yeteneklerini keşfetmesine ve özgüven kazanmasına yardımcı oluyor.

Merkezler, çocuklara güvenli ve eğitici bir ortam sunuyor; grup çalışmaları, drama ve el sanatları gibi uygulamalar, akran ilişkilerini güçlendirirken iletişim ve kendini ifade etme becerilerini destekliyor. Aynı zamanda düzenlenen etkinlikler çocuklara sorumluluk alma ve problem çözme fırsatı sağlıyor.

Velilerin memnuniyeti ve gözlemleri:

Naile Şengör merkezlerle ilgili duygularını şöyle özetledi: "Çocuğumun eve güler yüzle dönmesi, bu kurumun kaliteli olduğunu ve eğitmenlerin son derece başarılı olduğunu gösteriyor. Çocuğumun mutluluğu benim mutluluğumdur. Emeği geçen herkese minnettarım".

Nazlıcan Çetin ise kısa sürede görülen değişimden memnun olduğunu paylaştı: "Çocuğumu ilk kez yaz okuluna emanet ettim. Bu merkeze geldikten sonra oğlumun hem sosyal açıdan hem de kendini ifade etme konusunda geliştiğini gözlemliyorum. Burada arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle keyifli vakit geçiriyor, çeşitli faaliyetlere katılıyor".

Eğitim yaklaşımı ve gelecek hedefleri:

Veliler, öğretmenlerin düzenli iletişim kurmasının ve çocukların durumunu ayrıntılı biçimde paylaşmasının merkezi tercih etmelerinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Nazlıcan Çetin öğretmenlerin telefonlara cevap vererek bilgi sağlamasını özellikle önemsediğini belirtirken, "Kış dönemi için de hiç düşünmeden, mutlulukla kayıt yaptırdım" ifadesini kullandı.

Yunusemre Belediyesi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla bu merkezlerin sayısını önümüzdeki dönemde artırmayı hedefliyor. Velilerin memnuniyeti ve çocukların kısa sürede gösterdiği ilerleme, hizmetlerin sürdürülebilirliği ve genişletilmesi için önemli bir geri bildirim olarak öne çıkıyor.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİ, ÇOCUKLARIN EĞİTİMDEN SANATA, KÜLTÜRDEN...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİ, ÇOCUKLARIN EĞİTİMDEN SANATA, KÜLTÜRDEN SOSYAL GELİŞİME KADAR BİRÇOK ALANDA KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE KATKI SAĞLIYOR. MERKEZLERDEN YARARLANAN VELİLER, ÇOCUKLARININ KISA SÜREDEKİ DEĞİŞİMİNDEN DUYDUKLARI MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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