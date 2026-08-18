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Maarif modeliyle mesleki eğitime yön veren eğitici eğitimi Erzurum'da tamamlandı

17-21 Ağustos 2026'da Erzurum'da düzenlenen eğiticiler eğitiminde Salih Kaygusuz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli projeleri ve planlanan faaliyetleri anlattı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Maarif modeliyle mesleki eğitime yön veren eğitici eğitimi Erzurum'da tamamlandı

eğitimin kapsamı:

17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında Erzurum Millî Eğitim Akademisi Nenehatun Konferans Salonunda gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Eğitimde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretmen Eğitici Eğitimi devam etti. Program, mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmaya yönelik içerikler ve uygulamalı oturumlarla katılımcılara aktarım sağlamayı hedefledi.

sunum ve değerlendirmeler:

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, program kapsamında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedefleri doğrultusunda yürütülen projeleri, eğitimde kaliteyi yükseltme çabalarını ve mesleki yeterlikleri güçlendirmeye yönelik çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Kaygusuz, ayrıca önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sundu.

katılımcı etkileşimi ve kapanış:

Sunumların ardından öğretmenlerin yönelttiği sorular içtenlikle yanıtlandı ve katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Program, fedakâr eğiticilerin katılımıyla sürerken katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıldı.

17-21 AĞUSTOS 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TÜRKİYE YÜZYILI...

17-21 AĞUSTOS 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÖĞRETMEN EĞİTİCİ EĞİTİMİ, ERZURUM MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ NENEHATUN KONFERANS SALONU’NDA, MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ SALİH KAYGUSUZ’UN KATILIMIYLA DEVAM ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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