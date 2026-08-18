Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bayrak değişimi: yeni rektör göreve başladı

rektörlükte devir teslim töreni

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) rektörlüğünde gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Prof. Dr. Emine Gümüşsoy görevini resmen üstlendi. Görevi önceki rektör Prof. Dr. Kamil Çolak’tan devralan Gümüşsoy, üniversite makamında yapılan törenle yeni döneme başladı.

veda konuşması:

Törende söz alan Prof. Dr. Kamil Çolak, rektörlük döneminde birlikte çalıştığı akademisyenlere teşekkür ederek, önceki rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak başta olmak üzere destek olan isimleri andı. Çolak, görev süresince bir aile ortamında çalıştıklarını ifade etti ve görevi devretmenin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek Gümüşsoy'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

yeni rektörün ilk mesajı:

Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ise konuşmasında, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti. ESOGÜ'de 34 yıldır mensup olduğunu vurgulayan Gümüşsoy, kurumla bağının güçlü olduğunu belirtti ve ekip çalışmasıyla "hoş bir seda" bırakmayı hedeflediğini söyledi.

Gümüşsoy, ayrıca törene katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve diğer konuklara teşekkür ederken, görevdeki ekiplere de şükran sundu.

törende kimler yer aldı:

Törene, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ile birlikte ESOGÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve Prof. Dr. Mustafa Önder ile üniversite yöneticileri katıldı. Devir teslim töreni, kurum içindeki sürekliliği ve yeni döneme ilişkin beklentileri öne çıkaran bir organizasyon olarak tamamlandı.

18 AĞUSTOS 2026 TARİHİ İTİBARİYLE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN ESOGÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ YAKINÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. EMİNE GÜMÜŞSOY, REKTÖRLÜK MAKAMINDA DÜZENLENEN DEVİR TESLİM TÖRENİ İLE GÖREVİ PROF. DR. KAMİL ÇOLAK’TAN DEVRALDI.