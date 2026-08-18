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Bafra'da düğün dönüşü sulama kanalına düşen Emircan toprağa verildi

Düğünden dönerken sulama kanalına düşen 19 yaşındaki Emircan Koparan'ın cansız bedeni bulundu; Gazibeyli'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bafra'da düğün dönüşü sulama kanalına düşen Emircan toprağa verildi

Bafra'da sulama kanalına düşen Emircan son yolculuğuna uğurlandı

Samsun’un Bafra ilçesinde pazar gecesi meydana gelen kazada sulama kanalına düşen otomobilde kaybolan ve arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki Emircan Koparan, Gazibeyli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaza ve arama süreci:

Edinilen bilgilere göre, düğünden dönen Emircan Koparan’ın kullandığı 55 AUZ 183 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Doğankaya Mahallesi'nde bulunan sulama kanalına düştü. Otomobilde bulunan kuzeni Ali Efe Koparan (19) yaralı olarak kurtarılırken, Emircan olay yerinde kayboldu. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarının ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Gözyaşlarıyla uğurlandı:

Koparan için Gazibeyli Mahallesi'nde baba ocağında helallik alındıktan sonra cenaze Gazibeyli Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emircan’ın naaşı Gazibeyli Mezarlığı'nda defnedildi. Törene katılan Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar aileye taziyelerini iletti.

Ailenin kamuoyuna yansıyan bilgisine göre Emircan Koparan, eski BBP Bafra İlçe Başkanı Aslan Koparan'ın oğluydu. Olayla ilgili soruşturma ve kazanın nedenine ilişkin tespit çalışmaları yetkililerce devam ediyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE SULAMA KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLDE KAYBOLAN VE DAHA SONRA CANSIZ BEDENİ...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE SULAMA KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLDE KAYBOLAN VE DAHA SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNAN 19 YAŞINDAKİ EMİRCAN KOPARAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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