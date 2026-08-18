Gaziantep’te TÜGVA yaz okulu finali: eğitim, spor ve değerler öne çıktı

final programı ve etkinliklerin özeti:

Gaziantep’te TÜGVA tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 2026 yaz okulu, yaklaşık altı haftalık yoğun programın ardından düzenlenen final ile tamamlandı. 6 Temmuz’da başlayan yaz okulunda öğrenciler, akademik etkinliklerin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bir araya gelerek hem yeni bilgiler edindi hem de arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Programın amacı, öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sunmanın yanı sıra manevi değerler, dayanışma ve dostluğun güçlendirilmesi olarak açıklandı.

Yaz okulunun final programına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, TÜGVA Genel Başkanı ve protokol üyeleri katıldı. Organizasyon boyunca düzenlenen atölye çalışmaları, sportif müsabakalar ve kültürel etkinlikler öğrencilerin farklı yetkinlikler kazanmasına zemin hazırladı.

vali ve protokolün mesajları:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber programda katılımcılara seslenerek şu ifadeleri kullandı: “Yaz kurslarından geçtiniz. Çok güzel eğitim alıyorsunuz. Biz neye baksak sizin için yapmaya gayret ediyoruz. Tüm okullarımız, parklarımız, gençlik ve spor tesislerimiz hepsi sizin için. Bundan sonra da daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz diyorum. Sizin için bu yaz okullarını hazırlayan TÜGVA’yı canı gönülden tebrik ediyorum.” Vali Çeber, gençlere yönelik yatırımların süreceğinin altını çizdi.

gençlik çalışmaları ve yerel destek vurguları:

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci konuşmasında organizasyonun geniş katılımına dikkat çekti ve Gaziantep’te bu yaz 35 bin gencin programa dahil edildiğini söyledi: “Bu anlamlı programda sizlerle olmanın heyecanını yaşıyoruz… Çünkü biz biliyoruz her çağın bir sözü vardır. İşte o gençlik burada.”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise TÜGVA’nın gençlerin buluşma adresi haline geldiğini belirterek, bu tür faaliyetlerin milli ve yerel değerleri güçlendirdiğini ifade etti. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da organizasyonun spor ve ahlak eğitimine verdiği önemden söz ederek, “kardeşlerimizin yanında olmaya bugünden itibaren hazırız” mesajını paylaştı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yerel idareler olarak yaz çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtirken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Ünal 2014’ten itibaren gelinen noktanın gurur verici olduğunu vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Final programı, öğrencilerin yaz okulunda edindikleri deneyimleri paylaşmaları, kurslarda sergiledikleri çalışmalar ve düzenlenen etkinliklerle sona erdi. Katılımcılar hem öğrenme hem de sosyal bağların güçlenmesi yönünde önemli kazanımlar elde etti.

GAZİANTEP'TE TÜGVA YAZ OKULU'NDA RENKLİ KAPANIŞ