Kayseri'de ihbar üzerine yapılan kontrolde 32 yaşındaki Barış Ç. evinde asılı bulundu

Olayın gelişimi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Kartopu Sokak'ta bulunan iki katlı binanın bodrum katındaki ikamette yaşayan Barış Ç. (32)'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve bulgular:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ikametin kapısı açılırken, ekipler ve yakınları Barış Ç.'yi ikamette asılı halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İnceleme ve soruşturma:

Polis ekipleri ikamette inceleme yaptı, Barış Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MELİKGAZİ İLÇESİNDE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN BİR KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.