Ilgaz'da çıkan yangında üç ev kullanılamaz hale geldi

Ilgaz'da akşam saatlerinde çıkan yangın

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Gazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki iki eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve kayıplar:

Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Hayvan kayıpları arasında 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi bulunuyor. İtfaiye ekipleri söndürme işleminin ardından soğutma çalışmalarını tamamladı.

müdahale ve inceleme:

İhbar sonrası merkez ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

Mahalle sakini Ercan İmay olayı anlatarak, "Mahallede bir evde başlayan yangın, diğer yapılara da sıçradı. Üç yapı kullanılamaz hale geldi, 1 inek, 1 buzağı ve 4 adet kedi telef oldu. Merkez ve çevre ilçelerden gelen ekiplerin sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

3 EVİN YANDIĞI, 2 İNEK VE 4 KEDİNİN TELEF OLDUĞU YANGINDA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR