Çorum FK taktiklere ağırlık verdi, Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Çorum FK hazırlıklarını tesislerde sürdürdü

Çorum FK, Trendyol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde konuk edeceği Kasımpaşa maçı öncesi antrenmanlarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Çalışmalar, teknik heyetin gözetiminde sistemli bir program dahilinde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım; pas organizasyonları, taktik yerleşimler ve taktiksel oyun çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Antrenmanın bu bölümlerinde oyuncuların takım uyumuna ve pas trafiğine önem verildi.

Hazırlıkların amacı:

Yapılan çalışmaların temel hedefi, maç temposuna uyum sağlamak ve saha içindeki taktiksel düzeni pekiştirmek olarak açıklandı. Kulüp kaynakları, idmanların maç planına uygun şekilde şekillendirildiğini belirtti ve oyuncuların performansını artırmaya yönelik yoğun tekrarların yapıldığı ifade edildi.

Çorum FK bu programla ligdeki ikinci hafta randevusu öncesi eksiksiz hazırlanmayı amaçlıyor.

MOHAMED DİOMANDE ANTRENMANA KATILDI.