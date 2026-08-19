Dolar 47,9423 -0,01%
Euro 56,1045 +0,19%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.049,81 +0,62%
EUR/USD 1,1678 -0,04%
Brent Petrol 91,83 +0,23%
--°

Çorum FK taktiklere ağırlık verdi, Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Çorum FK, Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde, Trendyol Süper Lig 2. haftasında Kasımpaşa karşısına pas, taktik ve oyun varyasyonlarıyla hazırlanıyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 22:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK taktiklere ağırlık verdi, Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Çorum FK hazırlıklarını tesislerde sürdürdü

Çorum FK, Trendyol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde konuk edeceği Kasımpaşa maçı öncesi antrenmanlarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Çalışmalar, teknik heyetin gözetiminde sistemli bir program dahilinde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım; pas organizasyonları, taktik yerleşimler ve taktiksel oyun çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Antrenmanın bu bölümlerinde oyuncuların takım uyumuna ve pas trafiğine önem verildi.

Hazırlıkların amacı:

Yapılan çalışmaların temel hedefi, maç temposuna uyum sağlamak ve saha içindeki taktiksel düzeni pekiştirmek olarak açıklandı. Kulüp kaynakları, idmanların maç planına uygun şekilde şekillendirildiğini belirtti ve oyuncuların performansını artırmaya yönelik yoğun tekrarların yapıldığı ifade edildi.

Çorum FK bu programla ligdeki ikinci hafta randevusu öncesi eksiksiz hazırlanmayı amaçlıyor.

MOHAMED DİOMANDE ANTRENMANA KATILDI.

MOHAMED DİOMANDE ANTRENMANA KATILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başarıları kenti duyurdu: Erzincanlı sporculara ödül
images

Tarkan Serbest Kütahyaspor'da yeni hedef: üçüncü şampiyonluk
images

Minik taraftarın Salah ile Trabzon’da duygusal kavuşması
images

Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesi son provayı tamamladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası