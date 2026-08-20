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Ofis mahallesinde kavga hastaneye taşıdı: 21 yaşındaki Y.A. bıçaklandı

Siverek'in Ofis Mahallesi'nde çıkan kavgada 21 yaşındaki Y.A. bıçaklandı; sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralı Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ofis mahallesinde kavga hastaneye taşıdı: 21 yaşındaki Y.A. bıçaklandı

olay yerinde müdahale:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ofis Mahallesi'nde çıkan kavgada, 21 yaşındaki Y.A. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı Y.A., ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

polis soruşturması başlatıldı:

Olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp, delil ve tanık beyanlarına yönelik çalışma yaparak olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

YARALI Y.A., AMBULANSLA SİVEREK DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

YARALI Y.A., AMBULANSLA SİVEREK DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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