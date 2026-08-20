Çevre yolunda otomobil alev aldı: üç kişi hastaneye başvurdu

Eskişehir çevre yolunda araç alev aldı

Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikameti yönünde ilerleyen bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm aracı saran alevler, aracın bulunduğu alanın kenarındaki kuru otlara da sıçradı ve yangın büyüdü.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü; ancak araç adeta küle döndü ve kullanılamaz hale geldi. Yangının büyümesinin önlenmesi için çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Yaralananlar ve soruşturma:

Olayda, araçta bulunan 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşması sonucu yaralandı. Yaralıların durumu hafif olarak değerlendirildiği ve kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesine gittikleri bildirildi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili diğer ayrıntıları belirlemek için soruşturma başlattı.

Yetkililer, benzeri olayların önüne geçmek amacıyla araç bakımına dikkat edilmesi ve yanıcı maddelerin taşınmasında özen gösterilmesi uyarısında bulundu.

Çevre yolunda otomobil yangını: 3 kişi yaralandı