Kütahya esnafına 100 milyon lira: bakan Bolat'tan ilave finansman müjdesi

Kütahya'ya ek finansman müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen STK İstişare Toplantısı'nda Kütahya esnafına 100 milyon lira tutarında ilave finansman desteği gönderileceğini açıkladı. Destek, TESKOMB ve Halkbank işbirliğiyle sağlanacak.

İhracat ve bakanlık destekleri:

Bolat, Kütahya'nın sanayi, madencilik, enerji, turizm ve ihracat alanlarında önemli potansiyel taşıdığını vurguladı. İlin ihracatı 2002'de 46 milyon dolar iken, geçen yıl 975 milyon dolara yükseldi; bu yıl ise 1 milyar dolar sınırının aşılmasının beklendiğini söyledi. Eximbank desteğine ilişkin olarak, Kütahyalı ihracatçılara 2025'te 82 milyon dolar verildiğini, 2026'nın ilk 7 ayında ise bu desteğin 62 milyon dolara ulaştığını belirtti. Ticaret Bakanlığı destekleri kapsamında ise Kütahya'ya geçen yıl 104 milyon lira, 2026'nın ilk 7 ayında ise 60 milyon liranın üzerinde destek sağlandığı kaydedildi.

Esnaf rakamları ve yerel değerlendirme:

Bakan Bolat, Kütahya'da yaklaşık 18 bin 100 esnaf bulunduğunu ve geçen yıl esnafa 1,6 milyar lira, 2026'nın ilk 7 ayında ise 860 milyon lira finansman desteği sağlandığını aktardı. Yeni 100 milyon liralık ilave kaynakla esnafın finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Vali Musa Işın ise Bolat'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek Kütahya'nın yaklaşık 7 bin yıllık geçmişine, Osmanlı'nın kuruluşuna verdiği role ve Kurtuluş Savaşı'ndaki önemine dikkat çekti. Işın, Kütahya, hem kuruluşun hem de kurtuluşun şehridir diyerek ilin tarımsal üretim ile yer altı ve yer üstü zenginlikleri sayesinde birçok sektörde potansiyel barındırdığını ifade etti.

Resmî rakamlarla verilen bu desteklerin, Kütahya ekonomisinde likiditeyi güçlendirerek esnaf ve ihracatçılara kısa vadede nefes aldırması ve uzun vadede bölgesel üretim kapasitesini desteklemesi amaçlanıyor.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, KÜTAHYA'DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) İSTİŞARE TOPLANTISI'NA KATILDI.