Sosyal medyada yayılan görüntü iddiaları reddedildi: arama görüntüleri soruşturmaya ait

Sosyal medya paylaşımları sonrası adli makamlardan açıklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yansıyan arama ve el koyma görüntülerine ilişkin bazı sosyal medya iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, paylaşılan görüntülerin Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturması kapsamında gerçekleştirilen arama işlemlerine ait olduğu belirtildi.

Hangi iddialar gündeme geldi

Bazı sosyal medya hesaplarında yayılan paylaşımlarda görüntülerin Eskişehir'de başka bir operasyona ait olduğu ve aramalara ilişkin algı oluşturulmaya çalışıldığı ileri sürüldü. Ayrıca, yapılan açıklamada örgüt yöneticilerinden Semra Kuytul'un bazı beyanlarına da değinildi; Kuytul'un görüntülerin editlendiği yönündeki iddiaları kayda geçirildi fakat adli makamların elde ettiği kayıtlarla sosyal medyadaki bazı iddiaların örtüşmediği vurgulandı.

Delillerin kaydı ve ele geçirilen tutar

Açıklamada, arama tutanakları ve görüntü kayıtlarının soruşturma dosyasında yer aldığı ifade edildi. Ayrıca, dövizler dahil olmak üzere toplam yaklaşık 3 milyon 900 bin lira tutarındaki paranın, Alparslan Kuytul'un ikametinde değil; soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu Muhammet Yasin Birer'in ikametinde gerçekleştirilen aramada ele geçirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm delillerin adli makamlarca değerlendirildiği ve çalışmaların çok yönlü sürdüğü hatırlatıldı. Yapılan açıklama, görüntülerin hangi operasyona ait olduğu yönündeki spekülasyonları reddederken, paranın bulunduğu adres ve arama işlemlerinin ayrıntılarının resmi tutanaklarla kayıt altına alındığını ortaya koydu.

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