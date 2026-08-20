Dolar 48,0169 +0,15%
Euro 56,0744 +0,13%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.062,94 +0,66%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Sosyal medyada yayılan görüntü iddiaları reddedildi: arama görüntüleri soruşturmaya ait

Adana Başsavcılığı: arama görüntüleri Alparslan Kuytul soruşturmasına ait; yaklaşık 3,9 milyon lira Muhammet Yasin Birer'in adresinde ele geçirildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 18:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sosyal medyada yayılan görüntü iddiaları reddedildi: arama görüntüleri soruşturmaya ait

Sosyal medya paylaşımları sonrası adli makamlardan açıklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yansıyan arama ve el koyma görüntülerine ilişkin bazı sosyal medya iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, paylaşılan görüntülerin Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturması kapsamında gerçekleştirilen arama işlemlerine ait olduğu belirtildi.

Hangi iddialar gündeme geldi

Bazı sosyal medya hesaplarında yayılan paylaşımlarda görüntülerin Eskişehir'de başka bir operasyona ait olduğu ve aramalara ilişkin algı oluşturulmaya çalışıldığı ileri sürüldü. Ayrıca, yapılan açıklamada örgüt yöneticilerinden Semra Kuytul'un bazı beyanlarına da değinildi; Kuytul'un görüntülerin editlendiği yönündeki iddiaları kayda geçirildi fakat adli makamların elde ettiği kayıtlarla sosyal medyadaki bazı iddiaların örtüşmediği vurgulandı.

Delillerin kaydı ve ele geçirilen tutar

Açıklamada, arama tutanakları ve görüntü kayıtlarının soruşturma dosyasında yer aldığı ifade edildi. Ayrıca, dövizler dahil olmak üzere toplam yaklaşık 3 milyon 900 bin lira tutarındaki paranın, Alparslan Kuytul'un ikametinde değil; soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu Muhammet Yasin Birer'in ikametinde gerçekleştirilen aramada ele geçirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm delillerin adli makamlarca değerlendirildiği ve çalışmaların çok yönlü sürdüğü hatırlatıldı. Yapılan açıklama, görüntülerin hangi operasyona ait olduğu yönündeki spekülasyonları reddederken, paranın bulunduğu adres ve arama işlemlerinin ayrıntılarının resmi tutanaklarla kayıt altına alındığını ortaya koydu.

&quot;Kuytul&quot; soruşturmasında dezenformasyona yanıt: &quot;Arama görüntüleri söz konusu soruşturmaya...

"Kuytul" soruşturmasında dezenformasyona yanıt: "Arama görüntüleri söz konusu soruşturmaya ait"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı
images

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altın...
images

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı
images

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı