Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Çantayı aldı, bir gün sonra geri getirdi: 100 bin liralık çilingir seti eksiksiz bulundu

Mersin Erdemli'de oto çilingirin içinde transponder ve özel ekipman bulunan yaklaşık 90-100 bin lira değerindeki 40 kiloluk çantası sabaha karşı alındı, ertesi sabah eksiksiz bırakıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:51

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 12:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çantayı aldı, bir gün sonra geri getirdi: 100 bin liralık çilingir seti eksiksiz bulundu

olayın özeti:

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece iş yerini kapatırken dışarıda unutulan çilingir takım çantası sabaha karşı bir kişi tarafından alındı, bir gün sonra aynı yere geri bırakıldı. Çantanın sahibi Burçin Özer, içindeki ekipmanın eksiksiz olduğunu belirtti.

görüntüler olayın akışını doğruladı:

Özer, yaklaşık 30 yıldır oto çilingirlik yapıyor. Gece iş yerini kapatırken kapı önünde, çiçeğin yanında bıraktıkları ve yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki takım çantası sabah yoktu. İş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Özer, sabaha karşı saat 05.00 civarında bir kişinin çantayı alıp bir araca koyduğunu ve götürdüğünü tespit etti.

Görüntülerle birlikte emniyete başvuran Özer, çantanın bir gün sonra sabah erken saatlerde yeniden iş yeri önüne bırakıldığını gördü. Çantanın geri getirilmesinin ardından yapılan kontrolde ekipmanın eksiksiz olduğu belirtildi.

çantanın içeriği ve değeri:

Özer, çantanın içinde mesleki açıdan kritik birçok özel cihaz ve ekipman bulunduğunu, güncel değerinin 90 bin ile 100 bin lira arasında olduğunu söyledi. Çantada transponderler, Avrupa otomobilleri için kullanılan maymuncuklar, pahalı matkaplar, otomatik cihazlar, tornavida setleri ve çilingirlerin kullandığı özel ürünlerin yer aldığı bildirildi.

Özer olayı anlatırken, çantanın ağır olması nedeniyle gece scooter'ı içeri almak için çantayı dışarıda bıraktıklarını, ışıkların kapalı ve kendilerinin dalgın olması nedeniyle sabah fark edemeyebileceklerini belirtti. Çantayı alan kişinin niyeti bilinmiyor; Özer, bunun saklama amaçlı veya başka bir işi halletmek için alıp getirmiş olabileceğini ifade etti ve görüntüleri emniyete teslim ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirme işlemleri için tüm kayıtlar kolluk kuvvetlerine verildi. Özer ise çantanın eksiksiz olarak teslim edilmesinin kendisini rahatlattığını dile getirdi.

MERSİN’DE BİR OTO ÇİLİNGİRİN GECE İŞ YERİNİ KAPATIRKEN DIŞARIDA UNUTTUĞU YAKLAŞIK 100 BİN LİRA...

MERSİN’DE BİR OTO ÇİLİNGİRİN GECE İŞ YERİNİ KAPATIRKEN DIŞARIDA UNUTTUĞU YAKLAŞIK 100 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ TAKIM ÇANTASI, SABAHA KARŞI BİR KİŞİ TARAFINDAN GÖTÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi