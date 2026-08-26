Mahkemede iddia: Güngör, İmamoğlu'nun Beylikdüzü ve Büyükçekmece dönemlerinde rüşvetle servet edindiğini söyledi

Duruşma süreci:

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşması, altıncı gününde devam etti. Mahkeme başkanı, duruşmaya verilen bir saatlik aranın ardından önümüzdeki hafta sanık savunmalarının alınmayacağını, tutukluluk hallerine ilişkin beyanların alınacağını ve duruşmanın toplam dört gün süreceğini bildirdi. Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğa ilişkin beyanlarının 3 Eylül Perşembe günü alınması bekleniyor.

Müşteki sanık Güngör'ün iddiaları:

Büyükçekmece'de faaliyet gösteren Muscan İnşaat sahibi ve müşteki tutuksuz sanık Uğur Güngör, duruşmada Beylikdüzü ve Büyükçekmece dönemlerine ilişkin kapsamlı iddialarda bulundu. Güngör, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye döneminde "çok büyük servet sahibi olduğunu" ve "Büyükçekmece ve Beylikdüzü Belediyelerinde rüşvetle iş yaptığını" öne sürdü. Güngör, İmamoğlu ile bazı projelerden pay alındığını, belediye yetkilileri ve aracı isimler üzerinden işlerin takip edildiğini savundu.

Öne sürülen işlemler ve paylaşımlar:

Güngör, Vera adlı proje üzerinden detaylı iddialar aktardı. Buna göre; Beylikdüzü Belediyesi'ne ait arazi düşük oranlarla Gül İnşaat'a verildi, sonra satış bedelleri düşük gösterildi ve resmi kayıtlara yansımayan tutarlar Gül İnşaat ile İmamoğlu arasında paylaşıldı. İlk projeden sonra yan arsanın ihalesinin yine Gül İnşaat'a verildiğini, inşaat tamamlandıktan sonra Gül İnşaat'ın belediye hissesine düşen daireleri uzun vadeli çeklerle satın aldığını ve borcunu uzun süre ödemediğini iddia eden Güngör, bu projeden yaklaşık 500 milyon lira civarında kazanç elde edildiğini savundu.

Ödeme, senet ve aracı isim iddiaları:

Güngör, 2015-2016 döneminde Gül İnşaat ile yapılan anlaşmalarda rüşvet talebi olduğunu belirtti; bunun için toplam 15 milyon lira'lık bir rakamın konuşulduğunu, rüşvetin yarısının kendisinden istendiğini, kendisinin kabul etmediğini söyledi. Görüşme sırasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık'ın kendisinden 15 milyon lira talep ettiğini, kabul etmeyince tehdit içerikli sözler sarf edildiğini anlattı. Olay sırasında İmamoğlu'nun makam odasından çıkarak 'ne oluyor' dediğini ve oradan ayrıldığını aktardı.

Güngör, senetlerin teslim alınması ve ödemelerin organize edilmesine ilişkin iddiaları da paylaştı. Senetlerin bir kısmının Fatih Keleş'e yapıldığı, kalanlar için 13 daire tahsisi konusunda anlaşma sağlandığı iddia edildi. Ayrıca, dairelerin Adem Soytekin'in Asoy İnşaat firmasına devredildiğini, sonrasında Davut Akay'ın beyanıyla bu dairelerin yeniden Gül İnşaat'a geçtiğini ve kendisinin dolandırıldığını söyledi.

Aracıların ve tutuksuz sanıkların savunmaları:

Tutuksuz sanık Erdal Tokmakçı, inşaat malzemesi tedarik eden bir firma sahibi olduğunu belirterek "kimseye rüşvet vermedim" dedi. Mahkeme başkanının '500 bin doları nereye verdiniz?' sorusuna Tokmakçı, parayı Adem Soytekin'e teslim ettiğini ve onun nereye verdiğini bilmediğini yanıtladı. Tokmakçı, ayrıca bahsi geçen parayı şirkete yüzde 34 ortak olmak için verdiğini belirtti.

Sanık Soytekin ile Tokmakçı arasında geçen konuşmada, ödeme ve paranın yönü üzerine karşılıklı sorular kayda geçti. Savunmalar sırasında Güngör'e yöneltilen sorularda ise mahkeme başkanı, salondaki kişilerin Güngör'ün ifadeleri nedeniyle tutuklu olduğunu ve sorular sorma haklarının bulunduğunu söyledi. Güngör, avukatının aktardığı bazı ifadeler için ise bunların görgüye değil, 'çevremdeki duyuma dayalı' olduğunu beyan etti.

Mahkeme, duruşmaya ara verilmesinin ardından sürecin devam edeceğini ve taraf beyanlarının alınacağını duyurdu. Duruşmanın ilerleyen oturumlarında sanık beyanları ve tutukluluk değerlendirmeleri öne çıkacak.

Müşteki sanık Güngör: "İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde servet sahibi oldu, İmamoğlu rüşvetle iş yapmaktadır"