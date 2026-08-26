Dolar 48,1118 +0,07%
Euro 56,0821 -0,17%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.190,28 -0,98%
EUR/USD 1,1654 -0,19%
Brent Petrol 87,43 +0,18%
--°

Çayırköy'de besi tesisinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi'ndeki besi tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 19:35

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 19:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çayırköy'de besi tesisinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

olayın yaşandığı yer ve başlangıç:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesinde bulunan bir besi tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis içerisinden yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilince yetkililere ihbarda bulunuldu.

itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine adrese yönlendirilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale etti. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı; yetkili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

MALATYA’DA BİR BESİ TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

MALATYA’DA BİR BESİ TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sapanca'da havuza düşen çocuk doktorların müdahalesiyle hayata döndü
images

Muş'ta seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
images

Çelikhan'da kontrolü kaybeden araç takla attı: 4'ü çocuk 6 yaralı
images

Piknik kabusu: Eğil'de nehir yükselince mahsur kalan 10 kişi botla kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sapanca'da havuza düşen çocuk doktorların müdahalesiyle hayata döndü

Aliağa Petkimspor pota altını 2.18'lik Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks ile güçlendirdi

Muş'ta seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Sarı-kırmızılılar Göztepe sınavı öncesi taktik prova yaptı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı