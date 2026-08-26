Çayırköy'de besi tesisinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

olayın yaşandığı yer ve başlangıç:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesinde bulunan bir besi tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis içerisinden yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilince yetkililere ihbarda bulunuldu.

itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine adrese yönlendirilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale etti. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı; yetkili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

MALATYA’DA BİR BESİ TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.