Beypınar bulvarı'nda otomobil ve motosiklet çarpıştı: motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi Elbistan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza detayları:
Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 55 AUC 652 plakalı otomobil ile Muhammet Ali Ç. idaresindeki 55 AVM 814 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Müdahale ve soruşturma:
Yaralı, çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
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