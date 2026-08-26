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Beypınar bulvarı'nda otomobil ve motosiklet çarpıştı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun Atakum Beypınar Mahallesi Elbistan Bulvarı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 19:29

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 19:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beypınar bulvarı'nda otomobil ve motosiklet çarpıştı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Beypınar bulvarı'nda otomobil ve motosiklet çarpıştı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi Elbistan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 55 AUC 652 plakalı otomobil ile Muhammet Ali Ç. idaresindeki 55 AVM 814 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralı, çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

SAMSUN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

SAMSUN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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