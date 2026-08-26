Beypınar bulvarı'nda otomobil ve motosiklet çarpıştı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi Elbistan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 55 AUC 652 plakalı otomobil ile Muhammet Ali Ç. idaresindeki 55 AVM 814 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralı, çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

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