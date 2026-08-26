Uşak, milli mücadeledeki rolünü bilimsel platformda tartıştı

Uşak'ta milli mücadele sempozyumu

Uşak Valiliği ve Uşak Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Düşmanın Teslim Alındığı Şehir: Uşak ve Milli Mücadele Sempozyumu, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, kaymakamlar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

programın açılışı ve temel vurgu:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Milli Mücadele döneminin Uşak açısından önemi ve kentin mücadeledeki yeri ele alındı. Vali Serdar Kartal, sempozyumun Uşak’ın Milli Mücadele’deki yerinin ortaya konulması açısından önemli bir bilimsel buluşma olduğunu vurguladı ve milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıklara dikkat çekti.

Vali Kartal, Büyük Taarruz’un önemine değinerek şöyle konuştu: Tarihimizde öyle zamanlar vardır ki yalnızca bir devrin değil, bir milletin kaderinin tayin edildiği dönüm noktalarıdır. 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe’den başlayan Büyük Taarruz da işte böyle bir dönüm noktasıdır. O gün başlayan harekât yıllarca süren işgale, yokluğa ve bütün imkansızlıklara rağmen istiklalinden asla vazgeçmeyen asil milletimizin 'Ya istiklal ya ölüm!' iradesinin meydandaki karşılığıdır.

Vali Kartal sözlerine şöyle devam etti; Aradan 104 yıl geçti. Fakat Kocatepe’de başlayan o yürüyüşün bize bıraktığı mesaj bugün de aynıdır. Bu millet, istiklalinden vazgeçmez. Bu millet, vatanına el uzatılmasına müsaade etmez. Bu millet, birlik ve beraberlik içinde olduğunda önüne çıkarılan hiçbir engel karşısında boyun eğmez. Ecdadımız, bundan bir asır önce istiklalimiz için hangi azim ve kararlılıkla mücadele etmişse bizlere düşen de bugün aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizin istikbaline sahip çıkmaktır. Bu mukaddes emanete layık olabilmek birlik ve beraberliğimizi tahkim etmeyi, daha çok çalışıp üretmeyi, ilimde, teknolojide, sanayide, kültürde ve eğitimde ülkemizi çok daha güçlü bir konuma taşımayı gerektirmektedir.

oturumlar ve değerlendirmeler:

Konuşmaların ardından sempozyum kapsamında oturumlara geçildi. Gerçekleştirilen oturumlarda Milli Mücadele’nin askeri, siyasi, diplomatik ve toplumsal boyutları akademisyenler tarafından ele alındı. Tartışmalar, kentin tarihsel rolünün bilimsel yöntemlerle açığa çıkarılmasının önemine işaret etti.

Vali Kartal sempozyumun Uşak’ın Milli Mücadele tarihine ilişkin çalışmaları derinleştirecek bir çerçeve sunduğunu belirtti. Organizasyonun, kentin tarihsel hafızasını güçlendirme ve akademik çalışmalara kaynak sağlama hedefi ön plana çıktı. Sempozyumun oturumları yarın yapılacak etkinliklerle devam edecek.

UŞAK VALİLİĞİ VE UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE "DÜŞMANIN TESLİM ALINDIĞI ŞEHİR: UŞAK VE MİLLİ MÜCADELE SEMPOZYUMU" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.