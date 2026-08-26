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Çamaş'ta üreticilere emniyet çağrısı: fındığınızı güvende tutun

Çamaş İlçe Emniyet Amirliği, fındık hasadı süresince üreticileri hırsızlık ve şüpheli şahıslara karşı uyarıyor; denetimler ve bilgilendirme sürecek.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 19:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çamaş'ta üreticilere emniyet çağrısı: fındığınızı güvende tutun

Çamaş'ta emniyet sahada

Çamaş İlçe Emniyet Amirliği, fındık hasat sezonunun başlamasıyla üreticilerin emeklerini korumak için sahada bilgilendirme çalışması yürüttü. Ekipler, köy ve mahalle aralarında vatandaşlarla birebir görüşerek olası hırsızlık risklerine karşı uyarılarda bulundu.

saha çalışması ve verilen uyarılar:

Polisler, hasat edilen ürünlerin güvensiz ve açık alanlarda bırakılmaması gerektiğini vurguladı ve üreticilere ürünleri güvenli noktalarda muhafaza etme çağrısı yaptı. Ekipler ayrıca bahçelerin ve kurutma alanlarının düzenli aralıklarla kontrol edilmesini, bölgede gezen yabancı veya şüpheli kişi ve araçlara karşı dikkatli olunmasını istediklerini aktardı.

iletişim ve denetimlerin süreci:

Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmaları önemle istendi. Çamaş İlçe Emniyet Amirliği ayrıca hasat sezonu boyunca denetimlerin ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

EKİPLERİN ÜRETİCİLERE VE VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRMESİ

EKİPLERİN ÜRETİCİLERE VE VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRMESİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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