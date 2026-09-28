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Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

Gaziantep'te otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 7 kişi Antakya Aşağıoba'da defnedildi; 1 yaşındaki Atakan annesiyle aynı tabutta uğurlandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

Antakya'da uğurlama töreni

Antakya merkez Aşağıoba Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaza ve yaralananlar:

Geçen gün akşam saatlerinde Gaziantep-Nurdağı kara yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde bir otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk olmak üzere yedi kişi hayatını kaybetmiş; otobüste bulunan 16 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Cenaze töreni ve tabut paylaşımı:

Feci kazada hayatını kaybedenler arasında Fatma Balık (73), Senem Gökşen (44), Gülhan Yaman (47), Gülistan Özdemir (46), Nisanur (23), Zeynep Alin Özdemir (6) ve 1 yaşındaki Atakan Gökşen bulunuyor. Tören sırasında yakınları ve komşular gözyaşlarına hakim olamadı.

Küçük Atakan, annesi Senem ile aynı tabut içinde defnedilerek duygusal anlara sahne oldu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, hayatını kaybedenlerin Gaziantep'e akraba ziyareti için gittikleri öğrenildi.

Törenin ardından dualar eşliğinde cenazeler toprağa verildi ve mahalledeki taziye ziyaretleri başladı.

GAZİANTEP’TE YAŞANAN KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 7 KİŞİ HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA...

GAZİANTEP’TE YAŞANAN KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 7 KİŞİ HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 1 YAŞINDAKİ BEBEK ATAKAN, ANNESİ SENEM İLE AYNI TABUT İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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