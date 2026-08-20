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Çatalpınar'da imeceyle toplanan fındıklar camiye bağışlandı

Çatalpınar Karahasan Mahallesi'nde 67 yaşındaki Şaban Kalem'in bağışıyla imece usulü yaklaşık 1 ton fındık toplandı ve Merkez Camisi'ne bağışlandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çatalpınar'da imeceyle toplanan fındıklar camiye bağışlandı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesine bağlı Karahasan Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin dayanışmasıyla imece usulü toplanan ürünler Merkez Camisi'ne bağışlandı. Bahçeden elde edilen gelir, sahibinin talebi doğrultusunda cami ihtiyaçları için ayrıldı.

imeceyle toplama çalışması:

Mahalle Muhtarı Mehmet Güler ile Merkez Camisi İmam Hatibi Hamza İrgün'ün çağrısıyla sabahın erken saatlerinde bir araya gelen 38 mahalle sakini, el birliğiyle hasada katıldı. Katılımın yanı sıra Çatalpınar Kaymakam Vekili ve Kabataş Kaymakamı Alican Uludağ ile Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay da mahallelilere destek verdi.

bağışın amacı ve yetkililerin tepkisi:

Bahçe sahibi 67 yaşındaki Şaban Kalem, geçmişlerinin ruhuna vesile olması için mahsulün tüm gelirini kendisine hiçbir pay ayırmadan hayır amaçlı olarak bağışlama kararı aldı. Etkinlikte toplanan ürünlerin miktarı yaklaşık 1 ton fındık olarak açıklandı.

İmam Hatip Hamza İrgün, Şaban Kalem'in kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek 'Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir hadisi şerifi mucibince bu hayırda bizim de bir çorbada tuzumuz olsun istedik' dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Bahçe sahibi Kalem de komşularının desteği için teşekkür etti.

Etkinliğe katılan Kaymakam Alican Uludağ, mahalledeki dayanışma ruhundan etkilendiğini ifade ederek vatandaşlara kendi elleriyle hazırladığı 'Vefa ve Dayanışma Belgesi''ni takdim etti. Belediye Başkanı Ahmet Özay ise sergilenen bu davranışın örnek teşkil ettiğini vurgulayarak mahalle halkını tebrik etti.

Toplanan fındıkların cami ihtiyaçlarına ayrılması ve mahalle dayanışmasının öne çıktığı bu çalışma, yerel halk arasında birlik ve paylaşma duygusunun somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

KAYMAKAM ALİCAN ULUDAĞ, VATANDAŞLARA KENDİ ELLERİYLE HAZIRLADIĞI &quot;VEFA VE DAYANIŞMA BELGESİ&quot;Nİ...

KAYMAKAM ALİCAN ULUDAĞ, VATANDAŞLARA KENDİ ELLERİYLE HAZIRLADIĞI "VEFA VE DAYANIŞMA BELGESİ"Nİ HATIRA OLARAK TAKDİM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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