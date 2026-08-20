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Antalya'da kapısı açılmayan evde anne ve kızı ölü bulundu

Muratpaşa'da bir apartmanda 93 yaşındaki Ayten Harputlugil ile kızı 71 yaşındaki Nilgün Harputlugil farklı odalarda ölü bulundu; cenazeler morga gönderildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 19:25

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 19:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antalya'da kapısı açılmayan evde anne ve kızı ölü bulundu

Antalya'da kapısı açılmayan evde anne ve kızı ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir sitedeki beşinci kattaki dairede, 93 yaşındaki Ayten Harputlugil ile kızı 71 yaşındaki Nilgün Harputlugil ölü olarak bulundu. Cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

olayın gelişimi:

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilbahçe Mahallesi 1475 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Bir süredir anne ve kızına ulaşılamayan yakınları adrese giderek kapıyı çaldı; yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Savcılık talimatı üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, anne ve kızını farklı odalarda cansız halde buldu. Komşuların beyanına göre çift en son yaklaşık 10 gün önce görülmüştü.

ilk inceleme ve adli süreç:

Olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede vücutlarında herhangi bir darp, kesici ya da delici ize rastlanmadığı bildirildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ANTALYA’DA BİRLİKTE YAŞADIKLARI EVDE ÖLÜ BULUNAN 93 YAŞINDAKİ ANNE İLE 71 YAŞINDAKİ KIZININ...

ANTALYA’DA BİRLİKTE YAŞADIKLARI EVDE ÖLÜ BULUNAN 93 YAŞINDAKİ ANNE İLE 71 YAŞINDAKİ KIZININ CENAZELERİ, ADLİ TIP KURUMU MORGUNA GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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