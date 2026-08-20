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Çocukların toprakla tanışması: emekle büyüyen hasat sevinci

Erzurum'da TÜBİTAK 4004 destekli projede 30 çocuk domates, patates, salatalık ve biber yetiştirip hasadını yaparak üretimden pazarlamaya kadar süreci deneyimledi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çocukların toprakla tanışması: emekle büyüyen hasat sevinci

Çocukların toprakla tanışması: emekle büyüyen hasat sevinci

Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Bilim Erzurum'da yürütülen ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün paydaş olduğu TÜBİTAK 4004 destekli "Bilimle Üreten, Pazarla Büyüyen Eller" projesinde 30 çocuk bilim, doğa ve üretimle buluştu. Çocuklar ekip çalışması ve uygulamalı eğitimlerle domates, patates, salatalık ve biber yetiştirip hasadını yapmanın sevincini yaşadı.

Projenin uygulama aşamaları:

Proje kapsamında çocuklar, toprakla doğrudan temas ederek üretim sürecinin tüm aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Fidelerin dikiminden bakımına, sulama ve zararlı takibinden hasada kadar geçen süreçlerde çocuklar kendi sorumluluklarını üstlendi. Emeğin karşılığını görmek, ürün toplamak ve bir sürecin parçası olmak çocuklara somut geri bildirim sağladı.

Hasat edilen ürünler arasında domates, patates, salatalık ve biber yer aldı; bunun yanı sıra çocuklar üretimin yanı sıra sürecin ekonomik boyutuna dair farkındalık da kazandı. Uygulamalı yaklaşım, teorik bilgilerin pekişmesine yardımcı oldu ve merak ile sorumluluk bilincini besledi.

Eğitim, hedefler ve paydaş desteği:

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, projenin çocukların gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Aykut, "Çocukların yalnızca teorik bilgilerle değil; yaşayarak, üreterek ve doğayla iç içe öğrenmelerini önemsiyoruz. Kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünleri hasat etmeleri; emeğin, sabrın ve üretmenin değerini yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlıyor. Bu tür çalışmalar çocukların özgüvenlerini, merak duygularını ve sorumluluk bilincini de güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Aykut ayrıca projenin kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneği olduğuna dikkat çekerek, destekleri için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti ve benzer çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bilim Erzurum eğitmeni Kübra Demir ise çocuklara üretimin yanında finansal okuryazarlık ve pazarlama alanlarında da eğitim verildiğini anlattı. Demir, "Çocukların bir ürünün yetiştirilmesinden hasadına ve pazarlanmasına kadar geçen süreci yaşayarak öğrenmelerini hedefledik. Üretim eğitimlerinin yanı sıra finansal okuryazarlık ve pazarlama eğitimleriyle süreci destekledik. Böylece çocuklar hem üretmenin değerini öğrendi hem de ürettikleri bir ürünün ekonomik sürecine ilişkin bilgi ve deneyim kazandı." dedi.

Proje, çocukların teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmesine imkân vererek özgüven, sorumluluk ve merak duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor. Paydaş kurumların ortak çalışmasıyla yürütülen etkinlik, katılımcı çocuklara hem doğayla kurulan bağın hem de üretim ve pazarlama zincirinin temel kavramlarının deneyimlenebileceği bir ortam sundu.

Minik eller üretti, hasat sevinci yaşadı

Minik eller üretti, hasat sevinci yaşadı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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