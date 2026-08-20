Sanayide genç tornacı Nursena: mesleğin cinsiyeti yok

Sanayide büyüdü, tornacılığı meslek olarak seçti:

Vezirköprü ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Nursena Kandemir, çocukluğundan beri içinde bulunduğu sanayi ortamında tornacılık yapıyor. Ailesinin iş yerinde büyüyen Kandemir, okul çıkışlarında eve gitmek yerine iş yerinde kalarak yapılan işleri izlediğini ve zamanla uygulamalı olarak öğrendiğini anlatıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Kandemir, akademik eğitimini sürdürürken aynı zamanda sanayide çalışmayı da sürdürüyor. Bu ikili hayat, hem teknik bilgi hem de pratik deneyim açısından ona önemli katkılar sağlıyor.

Eğitim ve iş hayatını bir arada yürütüyor:

Kandemir, sanayide çalışmanın zaman zaman yorucu olduğunu fakat bu yorgunluğu sevdiğini belirtiyor. Dedemden babaya, babadan kendisine aktarılan bir meslek geleneğinin parçası olduğunu vurgulayan genç tornacı, ustalıkla öğrenilen becerilerin kendisi için önemli olduğunu ve işin içine erken yaşta girmesinin avantaj sağladığını ifade ediyor.

Okulda edindiği teorik bilgiler ile atölyedeki uygulamaları birbirine bağladığını söyleyen Kandemir, bu kombinasyonun hem mühendislik eğitimine hem de sanayideki verimliliğine katkı sunduğunu aktarıyor.

Mesleğin cinsiyeti olmadığı mesajı:

Tornacılığın toplumda daha çok erkeklere özgü görüldüğünü belirten Kandemir, bu algının yanlış olduğunu vurguluyor. Kandemir, "Halk arasında erkek mesleği olarak görünen bir meslek tornacılık. Ama bence çok yanlış bir düşünce. Mesleğin cinsiyeti yoktur. Eğer o mesleği icra edebilecek istek ve yeteneğin varsa bunu her şekilde başarabilirsin" diye konuşuyor.

Hikâyesiyle kadınların da sanayi sektöründe yer alabileceğini ortaya koyan Nursena Kandemir, kadınların meslek seçimlerinde toplumsal önyargılara takılmadan ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini söylüyor ve "Kadınlar her mesleği yapabilir" mesajını veriyor.

Nursena Kandemir’in deneyimi, geleneksel olarak erkeklerin ağırlıklı olduğu sanayi ortamında kadınların emek, yetenek ve azimleriyle etkin rol alabileceğini gösteriyor. Hem eğitimini sürdüren hem de atölyede çalışan genç tornacının hikâyesi, meslek tercihleri üzerine düşünmeyi teşvik ediyor.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE YAŞAYAN 20 YAŞINDAKİ NURSENA KANDEMİR, ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA İÇİNDE BÜYÜDÜĞÜ SANAYİDE TORNACILIK YAPARAK ERKEK MESLEĞİ OLARAK GÖRÜLEN BİR ALANDA KADINLARIN DA BAŞARILI OLABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR.