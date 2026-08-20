Ünlü sanatçı Derya Uluğ Beykoz'a taşınıyor: konser gecesinde beklenen duyuru

Derya Uluğ'un taşınma kararı sahnede duyuruldu

İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlenen 19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü kutlamalarında sahne alan Derya Uluğ, konser sonrasında beklenen müjdeyi aldı. Etkinlikte konuşan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sevilen sanatçının kısa süre içinde Beykoz'a taşınacağını açıkladı; duyuru alandaki izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

19 Ağustos kutlaması:

Beykoz Sahili Etkinlik Alanı'nı dolduran binlerce müziksever, Türk popunun sevilen isimlerinden Derya Uluğ'un iki saati aşan konseriyle gece boyunca coştu. Organizasyon, ilçenin geleneksel 19.08 Dünya Beykozlular Günü programı kapsamında gerçekleşti ve sahne performansı yoğun ilgi gördü.

taşınma duyurusu ve tepkiler:

Konserin ardından sahneye çıkan Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, alandakilere seslenerek "Sanatçımız Derya Uluğ ile ilgili özel bir bilgi vereyim. Kendisi yakın zamanda Beykoz’a taşınacak. Bizim komşumuz oluyor" ifadelerini kullandı. Gürzel'in sözleri büyük alkış topladı.

Derya Uluğ açıklamayı doğrulayarak duygularını paylaştı ve gelecek yıl 19.08 Dünya Beykozlular Günü'ne "gerçek bir Beykozlu" olarak katılacağını belirtti. Sanatçı, ilçeye her gelişinde bölgeyi daha çok sevdiğini vurguladı.

Uluğ ayrıca Özlem Vural Gürzel için "Beykoz’a gelip gittikçe tadını yavaş yavaş alıyoruz. İnşallah daha güzel günlerimiz olsun. Sizin güler yüzünüz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bence böyle genç, başarılı, güzel ve çalışkan kadınların her daim daha iyi yerlerde olması için her zaman destek vermeliyiz" sözleriyle desteğini dile getirdi; bu konuşma da alandaki vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Belediye temsilcilerinin duyurusu ve sanatçının onayıyla, Derya Uluğ'un Beykoz'a taşınma kararı yerel gündemde öne çıktı. İlerleyen dönemde taşınma takvimiyle ilgili yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL, DERYA ULUĞ'A ÇİÇEK VERDİ