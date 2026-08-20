Gagauzya ziyaretinde birlik ve yatırım mesajı: özerklik ve dil önceliği vurgulandı

ziyaret programı ve temaslar:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Moldova ziyaretinin resmi bölümünde Gagauz Özerk Yeri’nde yoğun temaslar gerçekleştirdi. Zorlu, Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu’nun davetiyle başladığı ziyarette, önce başkent Kişinev’de Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve Başbakan Vasile Tofan tarafından kabul edildi.

Gagauzya’da Komrat ve Avdarma köyünü kapsayan program kapsamında Zorlu, Türkiye’nin Komrat Başkonsolosu Eda Güç ile istişarede bulundu; Gagauz Yeri İcra Komitesi, Halk Topluşu yetkilileri ve bölge belediye başkanlarıyla görüşmeler yaptı. Karşılamada köydeki çocukların halk oyunları gösterisi ve geleneksel tuz-ekmek ikramı yer aldı.

Zorlu ziyaretçi defterine "Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya’da soydaşlarımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gagauzya’nın özerkliği, refahı ve huzuru tüm Türk milletinin sevincidir" notunu düştü.

yatırım ve eğitim projeleri:

Zorlu, bölgede yürütülen projelere ilişkin somut veriler paylaştı. Türkiye’nin TİKA aracılığıyla bölgeye yönelik yaklaşık 80 milyon dolarlık proje yürüttüğünü, bu tutarın yüzde 72’sinin Gagauz Özerk Yeri’nde yoğunlaştığını belirtti. Zorlu, bunun Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı’nın bu bölgeye verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

2018 ziyaretinde başlanan desteklerin sağlık, yaşlı bakım merkezi, okul ve su projelerine yöneldiğini hatırlatan Zorlu, önceliklerinin Gagauz dilinin yaşatılması ve soydaşların huzurlu bir geleceğe taşınması olduğunu vurguladı.

TİKA tarafından inşa edilen ve yapımı büyük oranda tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Mesleki ve Teknik Koleji de ziyarette incelendi. Zorlu, okulun 2027-2028 eğitim-öğretim döneminde açılmasının hedeflendiğini; 360 kişilik kapasitesinin 400 öğrenciye kadar genişletilebileceğini ve buradan alınacak diplomaların hem Türkiye’de hem Moldova’da doğrudan geçerli olacağını açıkladı.

ilişkiler ve statü vurgusu:

Zorlu, diplomatik temaslarda Gagauz Özerk Yeri’nin statüsünün korunmasına özellikle dikkat çektiklerini söyledi. Türkiye-Moldova ilişkilerinde 1 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşıldığını anımsatan Zorlu, Moldova’nın toprak bütünlüğü kadar Gagauzya’nın özerklik statüsünün, siyasal, kültürel ve dil yapısının korunmasının da ilişkilerin kritik unsuru olduğunu belirtti.

Zorlu’nun heyetinde; Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Naim Makas, Komrat Başkonsolosu Eda Güç ve TİKA Moldova Koordinatörü Murat Zelan yer aldı.

AVDARMA KÖYÜNE GEÇEN ZORLU, GAGAUZ ÇOCUKLARIN HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ VE DOSTLUK İLE GÜVENİN SEMBOLÜ OLAN GELENEKSEL TUZ-EKMEK İKRAMIYLA KARŞILANDI.