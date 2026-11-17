Antalya Muratpaşa'da çatıdan düşme olayı

Dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Emrah Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısından atlayan ismi öğrenilemeyen bir kişi, park halindeki otomobilin tavanına düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

olayın gelişimi:

İddiaya göre şahıs, çatıda bulunduğu sırada hayatına son vereceğini söyledi ve kendisini boşluğa bıraktı. Apartmanın yan kısmında park halinde bulunan, plaka numarası 07 BGF 009 olan aracın tavanına düşen kişi, araçta büyük çapta maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Şans eseri olay küçük yaralarla atlatılmış olsa da kimliğini bilmediğimiz şahıs olay yerinde hayatta olduğunu görünce araç üzerinden inerek yeniden apartmanın çatısına çıkmaya çalıştı. Bu sırada bölgeye gelen polis ekipleri şahsı apartman merdivenlerinde yakalayarak güçlükle kontrol altına aldı.

müdahale ve son durum:

Çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen adamın başına ve vücuduna meydana gelen darbeler nedeniyle sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan aracın tavanında ve gövdesinde ciddi hasar oluştuğu belirtildi.

Olayla ilgili olarak şahsın kimliği ve atlama nedeni hakkında henüz net bir bilgi verilmedi; emniyet ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrollü biçimde sonlandırıldı.

ANTALYA'DA BİR APARTMANIN ÇATISINDAN KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKAN ŞAHIS, PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ