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Ata Demirer'in Pervaneler filminden Ayvalık'a yel değirmeni armağanı

Ata Demirer'in Pervaneler filminde kullanılan yel değirmeni çekimler sonrası Ayvalık Belediyesi'ne teslim edildi; Küçükköy girişine yerleştirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 19:59

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Ata Demirer'in Pervaneler filminden Ayvalık'a yel değirmeni armağanı

Pervaneler setinden Ayvalık'a kalan hatıra

Ünlü oyuncu ve senarist Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı ve yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği, BKM yapımı Pervaneler filminin Ayvalık çekimlerinde kullanılan yel değirmeni, çekimlerin tamamlanmasının ardından ilçeye armağan edildi. Set dekoru olarak tasarlanan yapı, Ayvalık Belediyesi yetkililerine teslim edilerek Küçükköy girişine monte edildi.

Belediye başkanının sözü yerine getirildi:

Çekimler sırasında sete ziyaret gerçekleştiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, film ekibiyle yaptığı görüşmede yel değirmeninin çekimler sonrasında Ayvalık'a bırakılması yönünde söz almıştı. Çekimlerin tamamlanmasının ardından verilen söz yerine getirildi ve film için hazırlanan yel değirmeni belediyeye teslim edildi.

Küçükköy'ün yeni cazibe noktası:

Montaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından yel değirmeninin, ilçe sakinleri ile bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olması bekleniyor. Turizme ve bölgenin görsel zenginliğine katkı sağlaması amaçlanan bu mekan, fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler için yeni bir durak olma potansiyeli taşıyor. Yapının Küçükköy'ün simgeleri arasına girmesi hedefleniyor.

Yapı, aynı zamanda Türk sinemasının sevilen isimlerinden Ata Demirer'in Ayvalık'ta gerçekleştirdiği film çalışmalarının kalıcı bir hatırası olarak değerlendiriliyor. Film, ilçenin doğal güzelliklerini, tarihi sokaklarını ve özgün atmosferini beyazperdeye taşıyacak.

Oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru ve Serhat Özcan gibi isimlerin yer aldığı Pervaneler'in, sıcak ve eğlenceli anlatımıyla dikkat çekeceği belirtiliyor. Filmin sinemaseverlerle buluşma tarihi 8 Ocak 2027 olarak açıklandı ve yel değirmeni bu sürecin Ayvalık'taki kalıcı izlerinden biri oldu.

FİLMİN ÇEKİMLERİ SIRASINDA KULLANILAN VE AYVALIK’IN TARİHİ DOKUSUYLA BÜTÜNLEŞEN YEL DEĞİRMENİ...

FİLMİN ÇEKİMLERİ SIRASINDA KULLANILAN VE AYVALIK’IN TARİHİ DOKUSUYLA BÜTÜNLEŞEN YEL DEĞİRMENİ, AYVALIK BELEDİYESİ’NE ARMAĞAN EDİLEREK KÜÇÜKKÖY GİRİŞİNE YERLEŞTİRİLDİ.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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