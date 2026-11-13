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Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

A Milli Takım'ın İzmir'de Belçika'ya karşı oynadığı maçta Arda Güler'in 20. dakikadaki frikik golü, sosyal medyada sıkça Sergen Yalçın'a benzetildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

maç özeti:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında A Milli Takım, İzmir'de Belçika ile karşılaştı. Karşılaşma 2-1 Belçika üstünlüğüyle sona erdi. Millilerin tek golünü Arda Güler serbest vuruştan kaydetti.

arda güler'in frikiği:

Müsabakanın 20. dakikasında kazanılan serbest vuruşta Arda Güler topu filelerle buluşturdu. Golün isabeti ve vuruş tekniği kısa sürede dikkat çekti ve maç sonrası gündem oldu.

sosyal medyada benzetmeler:

Sosyal medyada söz konusu gol, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde Denizlispor formasıyla attığı serbest vuruşlara benzetildi. Kullanıcılar "Arda Güler'den, Sergen Yalçın golü" gibi yorumlarla videoyu paylaştı ve tartışmalar başlattı.

Arda Güler'in frikik golü, maçın en çok konuşulan anı oldu ve sosyal medya üzerinden geniş yankı buldu.

MİLLİ FUTBOLCU ARDA GÜLER&#039;İN, BELÇİKA&#039;YA FRİKİKTEN ATTIĞI GOL, A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK...

MİLLİ FUTBOLCU ARDA GÜLER'İN, BELÇİKA'YA FRİKİKTEN ATTIĞI GOL, A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN'IN SERBEST VURUŞTAN ATTIĞI GOLLERE BENZETİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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