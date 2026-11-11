Dolar 50,2286 +0,02%
Euro 55,9896 -0,19%
Bist 11.777,05 +0,99%
Altın Gram 6.551,59 +0,66%
EUR/USD 1,1142 -0,22%
Brent Petrol 92,76 +1,39%
--°

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

2-6 Şubat 2027'de İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupası'nda Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

turnuva formatı ve yarı final eşleşmeleri:

2027 Turkish Airlines İspanya Süper Kupası (Supercopa de España), 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. Turnuva, La Liga'yı ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile Copa del Rey'in finalistlerinin katıldığı dört takımlı eleme usulüyle gerçekleştirilecek. Organizasyonda yer alacak ekipler Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad olarak açıklandı.

Yarı final eşleşmeleri belli oldu: son şampiyon Barcelona, 2 Şubat'taki ilk yarı finalde Atletico Madrid ile karşılaşacak. İkinci yarı finalde ise 3 Şubat'ta Real Sociedad ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Turnuva finali 6 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanacak. Organizasyonun üç stadyumda gerçekleştirilecek karşılaşmalarla toplamda 150 binden fazla seyirci

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tuzla'da dayanışma kortta buluştu: LÖSEV yararına tenis turnuvası sona erdi
images

Milliler İzmir'de Belçika maçına hazırlanıyor
images

Erzincan bölge finalinde elendi, İzmir biletini Erzurum aldı
images

Tarihe geçen sezon: Texaco Team AMS üçüncü kez takım şampiyonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manisa yatırımlarla büyüyor: mecliste altyapı, kırsal destek ve uluslararası tanıtım değerlendirildi

Şuhut'ta gözyaşlarıyla uğurlandı: HABAŞ faciasında hayatını kaybeden Recep Fedai toprağa verildi

Ataşehir'den iklim adaleti hamlesi: Döngü Kart ve Kadın Dönüşüm Kooperatifi

Onuncu yıl buluşması: kaymakam Muhammet Fatih Safitürk kabri başında anıldı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi