İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

turnuva formatı ve yarı final eşleşmeleri:

2027 Turkish Airlines İspanya Süper Kupası (Supercopa de España), 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. Turnuva, La Liga'yı ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile Copa del Rey'in finalistlerinin katıldığı dört takımlı eleme usulüyle gerçekleştirilecek. Organizasyonda yer alacak ekipler Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad olarak açıklandı.

Yarı final eşleşmeleri belli oldu: son şampiyon Barcelona, 2 Şubat'taki ilk yarı finalde Atletico Madrid ile karşılaşacak. İkinci yarı finalde ise 3 Şubat'ta Real Sociedad ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Turnuva finali 6 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanacak. Organizasyonun üç stadyumda gerçekleştirilecek karşılaşmalarla toplamda 150 binden fazla seyirci