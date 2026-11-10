Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

Atatürk'ün 88. yıl dönümü anma töreni

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yüksek Kurum Başkanı Derya Örs ve çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, gün için hazırlanan film gösterimi ve açılış konuşmalarıyla sürdü.

Erdoğan'ın anma konuşması:

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi aleme irtihal edişinin 88'inci yıl döneminde rahmetle yad ediyoruz' dedi ve Gazi Meclis'in o dönemki tüm üyelerini hürmetle andı. Erdoğan, Namık Kemal'in şu mısralarını aktararak milletin istiklal ve istikbal uğrundaki fedakârlığını hatırlattı: 'Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda, can korkusu gezmez ovamızda, dağımızda, her köşede bir şîr yatar toprağımızda, kavgada şehadetle bütün kam alırız biz'. Şehit ve gaziler için 'Rabbim cümlesinin ruhlarını şad, mekanlarını cennet, bizleri de şühedaya inşallah layık eylesin' temennisinde bulundu.

Kurumların rolü ve Atatürk mirasının korunması:

Erdoğan, cumhuriyetin 103'üncü kuruluş yıl dönümüne işaret ederek cumhuriyeti korumanın, 'onun asli ve kurucu unsuru olan milletin hafızasını teşkil eden kurumları güçlendirmekle mümkün' olduğunu vurguladı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi gibi kuruluşları çatı altında toplayarak erken dönem Cumhuriyet tarihine ilişkin araştırmalarda ve sözlük, ansiklopedi, yayın çalışmalarında önemli işler yaptığını belirtti. Kurumların bilim kurulları ve alt komisyonlarının 'arı gibi çalışarak' ülkeye katkı sunduğunu ifade etti ve kurum mensuplarına teşekkür etti.

Anadolu'ya geçiş ve bağımsızlık vurgusu:

Erdoğan, Mustafa Kemal'in İstanbul'dan Anadolu'ya geçişini, Samsun'a çıkışını ve milli mücadelenin örgütlenmesini tarihsel dönüm noktası olarak tanımladı. Gazi Paşa'nın Anadolu'ya geçiş gerekçesini aktardı: 'Ben evvela Anadolu'ya geçmek ve orada milletin efkar ve hissiyatını bir defa daha yoklamak, ülkenin imkanlarını takip etmek istiyordum. Samsun'a ayak bastıktan sonra derhal milleti ve memleketi yokladım.' Bu çerçevede Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerinde ilan edilen milli iradenin ülke sathına yayıldığını; Kahraman Mehmetçik ile milletin TBMM komuta ve koordinasyonunda verdiği mücadelenin zaferle neticelendiğini hatırlattı. 29 Ekim'de kurulan Cumhuriyetin egemenliği millete teslim ettiğini ve kurtuluş ruhunun bağımsızlığı esas aldığını belirtti.

İç cephe, güvenlik ve gelecek hedefleri:

Terörle mücadelede önemli mesafeler kaydedildiğini ifade eden Erdoğan, 'iç cephemizi yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz' dedi. Sınırlar içinde ve ötesinde huzur, güvenlik ve istikrarı güçlendirme iradesini yinelerken sivil anayasa hedefi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefini vurguladı. Cumhurbaşkanı, konuşmasını vefatının 88'inci seneyi devriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anarak, şehitler ve gaziler için rahmet ve şükran dilekleriyle tamamladı.

Diğer konuşmalar:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yüksek Kurum Başkanı Derya Örs da konuşmalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı. Ersoy ve Örs, Türk dilinin ve tarihî-kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekerek Yüksek Kurum'un Türk dili, tarihi ve kültürüne yönelik çalışmalarının sürdürüleceğini vurguladılar.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ANMA PROGRAMINDA KONUŞTU