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Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı

Pompeiopolis kazılarında milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 130 metrekarelik zemin mozaiği ile milattan sonra 2. yüzyıla ait bir Eros başı bulundu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:22

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı

Pompeiopolis’te yeni kazı evresi ve önemli buluntular:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti kazılarında bu sezon, bazilika bölümünde milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen ve geometrik kompozisyonlar içeren, yaklaşık 130 metrekarelik iyi korunmuş bir zemin mozaiği gün ışığına çıkarıldı. Çalışmalar Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

Yine bu yılın kazılarında, milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı da ortaya çıkarıldı. Pompeiopolis, Roma döneminde Paflagonya Bölgesi'nin başkenti olarak bilinen bir merkez; önceki sezonlarda bulunan Afrodit heykelleri, Roma dönemine ait villa kalıntıları, tiyatro kalıntıları, mezar taşları, kitabeler ve günlük kullanıma ait eşyalar gibi buluntular bu tarihsel zenginliği doğruluyor.

Kazı alanı, tarihlendirme ve konservasyon çalışmaları:

Kazı ekibi bazilika planında orta ve doğu nefin örtüleri altında 120 metrekareyi aşan mozaikli alanlar tespit etti; buluntu, iki evreli bir yapı kullanımı gösteriyor ve yapı planı İS 2. yüzyıl ortaları ile İS 5. yüzyıl evrelerini içeriyor. Kazının sürdüğü alanda mozaiklerin hem çıkarılması hem de koruma-restorasyon süreçleri eş zamanlı yürütülüyor; zarar gören kısımlar için lokal restorasyon çalışmaları devam ediyor. Alanın korunması amacıyla geçici çatı sistemi ile Eros başının üzeri kapatıldı, ilerleyen sezonlarda kalıcı üst kapama yapılması planlanıyor.

Ören yeri düzenlemeleri, destek ve gelecek planları:

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan kazıların antik kentin ören yeri olarak düzenlenmesi hedefiyle sürdürüldüğünü belirtti. Bölgeye gelen ziyaretçilerin yönlendirilmesi, bazilika ile villa arasında yürüyüş güzergâhları oluşturulması ve ziyaretçi karşılama merkezinin yapılması için projeler geliştiriliyor. Başkan Arslan, kazılara verilen desteği ve sponsorlukların önemini vurgulayarak Acacia Maden ile yapılan işbirliğinin çalışmalara ivme kazandırdığını ifade etti. Ayrıca, yapının korunması ve üst kapama finansmanında katkı sağlayan Prof. Hüseyin Ülgen özel olarak anıldı.

Kazı Başkan Yardımcısı Ahmet Yasin Ekinci ise 2025 sezonunda bazilika temel duvarlarının, 2026 sezonunda ise yapının planının tamamen açığa çıkarıldığını, 2027 sezonu içerisinde yapının kalıcı çatı ile örtülmesinin ve ören yeri düzenlemelerinin hedeflendiğini söyledi. KUZKA (Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı) destekli projeler kapsamında sunum ve tanıtım merkezleri, sergi alanları ve yürüyüş güzergahları planlanıyor. Ancak hava koşullarının olumsuz seyri nedeniyle kazıların yakın zamanda tamamlanması gündemde.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğinin sürdüğünü ve kazıların hızlandırılmasının sponsorluklarla doğrudan ilgili olduğunu belirten yetkililer, finansman çözümü bulunması hâlinde alanın daha hızlı şekilde ören yerine dönüştürülebileceğini belirtti.

Kazı sırasında ortaya çıkan eserler arasında heykel başları, madeni paralar ve daha önce bulunan Afrodit heykelinin başına ilişkin tespitler de yer alıyor. Bu parçalar geçici olarak müzeye intikal ettirildi ve farklı kazı noktalarında da kurtarma-restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Konservasyon uygulamaları ve saha çalışmaları:

Kazı sahasında konservasyon işlerini yürüten Nisa Beygirlioğlu, eski derz malzemesinin sökülüp yerine yeni derz uygulanacağını, bu işlemin mozaik taşlarının estetik görünümünü açığa çıkarırken aynı zamanda yapının sağlamlaştırılmasına da hizmet edeceğini aktardı. Taş hareketlerini minimuma indirecek bu müdahalelerin hem laboratuvarda hem sahada sürdüğü belirtildi.

Pompeiopolis'teki kazı çalışmaları 25 yıldır devam ediyor; bölge, Karadeniz'in "Efes'i" olarak nitelendiriliyor ve bu sezon elde edilen 130 metrekarelik mozaik ile Eros başı, antik kentin tarihî ve arkeolojik önemini bir kez daha öne çıkarıyor.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE BULUNAN POMPEİOPOLİS ANTİK KENTİ’NDE YÜRÜTÜLEN KAZILARDA 130...

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE BULUNAN POMPEİOPOLİS ANTİK KENTİ’NDE YÜRÜTÜLEN KAZILARDA 130 METREKARELİK MOZAİK ORTAYA ÇIKARILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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