İstanbul'da haraç iddiasıyla eş zamanlı çete operasyonu: 24 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü eş zamanlı baskınlarda, sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen şahıslardan 24'ü gözaltına alındı. Operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı:

Soruşturmada, Anadolu yakasının Tuzla, Pendik ve Maltepe ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve elebaşı olduğu öne sürülen A.K. öncülüğündeki örgütün, 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında; nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme suçlamaları bulunuyor.

Ele geçirilen malzeme ve sorgulama:

Adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca ve bu silahlara ait 1.720 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, götürüldükleri Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde sorguya alınacak. Tahkikat işlemleri devam ediyor ve yetkililer ek gelişmeler konusunda açıklama yapacak.

A.K. ADLI ELEBAŞI