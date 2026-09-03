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Uşak'ta takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Banaz'a bağlı Derbent yakınlarında takla atan 06 S 1935 plakalı aracın sürücüsü Nevzat Kıdıman, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 23:35

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 23:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uşak'ta takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Uşak'ta takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Derbent köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti. Olayda araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın takla attığı bildirildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Nevzat Kıdıman (66) yönetimindeki 06 S 1935 plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sırasında çevredekiler durumu ekiplerine bildirdi.

müdahale ve kaldırıldığı hastane:

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Kıdıman, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kıdıman hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili olarak yetkililerden gelecek resmi açıklama bekleniyor.

KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİL.

KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİL.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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