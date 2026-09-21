Dolar 48,8120 +0,01%
Euro 56,0074 +0,09%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.852,68 -0,39%
EUR/USD 1,1477 +0,07%
Brent Petrol 97,49 +1,30%
--°

Çatıya çıkarak intihara kalkışan amerikalı kadın esnaf ve polisin müdahalesiyle kurtarıldı

Samsun'da çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan 22 yaşındaki ABD vatandaşı Serilla Collins, esnaf ve polis ekiplerinin müdahalesiyle indirildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:51

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 12:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatıya çıkarak intihara kalkışan amerikalı kadın esnaf ve polisin müdahalesiyle kurtarıldı

Çatıdaki müdahale ve olayın gelişimi

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir binanın çatı katında gerçekleşen olayda, 22 yaşındaki ABD vatandaşı Serilla Collins girdiği bunalım sonucu intihar etmek amacıyla çatıya çıktı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede olay yerinde hazır bulundu.

Bölgedeki ikinci el eşya satışı yapan iş yeri sahibi Mustafa Karaoğlan (53), çatıya çıkarak Collins'e ilk müdahaleyi yaptı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri de çatıya çıkarak kadını güvenli bir şekilde aşağı indirdi. Olayın ardından Collins, ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kimlik ve yerleşim bilgileri:

Edinilen bilgilere göre Collins'in yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Collins'in internet üzerinden tanıştığı Celal E. (21) ile evli olduğu ve söz konusu ikamette birlikte yaşadıkları belirtildi. Yetkililer, olayın ayrıntılarına ilişkin ifadenin ardından gerekli işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE İNTİHAR AMACIYLA ÇATIYA ÇIKAN 22 YAŞINDAKİ ABD VATANDAŞI SERİLLA...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE İNTİHAR AMACIYLA ÇATIYA ÇIKAN 22 YAŞINDAKİ ABD VATANDAŞI SERİLLA COLLİNS (22) ADLI KADIN, KOMŞU ESNAFIN MÜDAHALESİYLE YAKALANIP POLİS TARAFINDAN ÇATIDAN İNDİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Altınözü'nde devrilen traktörün altında kalan üç kişi ekip müdahalesiyle kurtarı...
images

Mudanya'da çatı tadilatında düşen işçi balkondan çıkarıldı
images

Muratlı'da kovalamaca traktörün polise çarpmasıyla sonlandı
images

Muratlı'da kuru ot yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavak semalarında umut: Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

Altınözü'nde devrilen traktörün altında kalan üç kişi ekip müdahalesiyle kurtarıldı

Mudanya'da çatı tadilatında düşen işçi balkondan çıkarıldı

Muratlı'da kovalamaca traktörün polise çarpmasıyla sonlandı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı