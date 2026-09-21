Çatıya çıkarak intihara kalkışan amerikalı kadın esnaf ve polisin müdahalesiyle kurtarıldı

Çatıdaki müdahale ve olayın gelişimi

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir binanın çatı katında gerçekleşen olayda, 22 yaşındaki ABD vatandaşı Serilla Collins girdiği bunalım sonucu intihar etmek amacıyla çatıya çıktı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede olay yerinde hazır bulundu.

Bölgedeki ikinci el eşya satışı yapan iş yeri sahibi Mustafa Karaoğlan (53), çatıya çıkarak Collins'e ilk müdahaleyi yaptı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri de çatıya çıkarak kadını güvenli bir şekilde aşağı indirdi. Olayın ardından Collins, ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kimlik ve yerleşim bilgileri:

Edinilen bilgilere göre Collins'in yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Collins'in internet üzerinden tanıştığı Celal E. (21) ile evli olduğu ve söz konusu ikamette birlikte yaşadıkları belirtildi. Yetkililer, olayın ayrıntılarına ilişkin ifadenin ardından gerekli işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE İNTİHAR AMACIYLA ÇATIYA ÇIKAN 22 YAŞINDAKİ ABD VATANDAŞI SERİLLA COLLİNS (22) ADLI KADIN, KOMŞU ESNAFIN MÜDAHALESİYLE YAKALANIP POLİS TARAFINDAN ÇATIDAN İNDİRİLDİ.