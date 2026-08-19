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Arıların izinden gidip ağaç kovuklarından kilolarca bal topladılar

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Veysi İşiden ve beraberindekiler, arıların izini sürerek koruyucu kıyafetle ağaç kovuklarından kilolarca bal çıkardı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Arıların izinden gidip ağaç kovuklarından kilolarca bal topladılar

Lice'de ağaç kovuklarından bal çıkarma:

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Veysi İşiden ve beraberindekiler, arıların izini sürerek ağaç kovuklarında bulunan balı tespit etti. Ekip, doğal koşullarda üretilmiş olan balı almak için planlı bir çalışma yürüttü.

çalışma yöntemi:

Vatandaşlar önce arıların hareketlerini izledi ve kovuklu ağaçları belirledi. Daha sonra koruyucu kıyafetler giyerek güvenlik önlemi aldı; ağacın bir kısmını keserek kovuk içindeki bala ulaştılar.

bulunan bal ve çıkarma süreci:

Çalışma sonucunda kovuklardan kilolarca bal çıkarıldı. Ekip, balın ağaç kovuklarında arıların ürettiği doğal bal olduğunu belirtti ve hasat sırasında güvenlik önlemlerine önem verdi.

VEYSİ İŞİDEN

VEYSİ İŞİDEN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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