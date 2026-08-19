Arıların izinden gidip ağaç kovuklarından kilolarca bal topladılar

Lice'de ağaç kovuklarından bal çıkarma:
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Veysi İşiden ve beraberindekiler, arıların izini sürerek ağaç kovuklarında bulunan balı tespit etti. Ekip, doğal koşullarda üretilmiş olan balı almak için planlı bir çalışma yürüttü.
çalışma yöntemi:
Vatandaşlar önce arıların hareketlerini izledi ve kovuklu ağaçları belirledi. Daha sonra koruyucu kıyafetler giyerek güvenlik önlemi aldı; ağacın bir kısmını keserek kovuk içindeki bala ulaştılar.
bulunan bal ve çıkarma süreci:
Çalışma sonucunda kovuklardan kilolarca bal çıkarıldı. Ekip, balın ağaç kovuklarında arıların ürettiği doğal bal olduğunu belirtti ve hasat sırasında güvenlik önlemlerine önem verdi.
VEYSİ İŞİDEN
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