Arıların izinden gidip ağaç kovuklarından kilolarca bal topladılar

Lice'de ağaç kovuklarından bal çıkarma:

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Veysi İşiden ve beraberindekiler, arıların izini sürerek ağaç kovuklarında bulunan balı tespit etti. Ekip, doğal koşullarda üretilmiş olan balı almak için planlı bir çalışma yürüttü.

çalışma yöntemi:

Vatandaşlar önce arıların hareketlerini izledi ve kovuklu ağaçları belirledi. Daha sonra koruyucu kıyafetler giyerek güvenlik önlemi aldı; ağacın bir kısmını keserek kovuk içindeki bala ulaştılar.

bulunan bal ve çıkarma süreci:

Çalışma sonucunda kovuklardan kilolarca bal çıkarıldı. Ekip, balın ağaç kovuklarında arıların ürettiği doğal bal olduğunu belirtti ve hasat sırasında güvenlik önlemlerine önem verdi.

VEYSİ İŞİDEN