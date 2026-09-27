Çekmeköy’de horonla dolu gece: İsmail Türüt rüzgârı esti

Çekmeköy’de Karadeniz akşamı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi İsmail Türüt, Çekmeköy’de düzenlenen açık hava konserinde hayranlarıyla buluştu. Taşdelen Eski Lunapark Alanında gerçekleştirilen etkinlik, binlerce vatandaşın katılımıyla coşkulu anlara sahne oldu. Hem gençler hem de büyükler, Karadeniz ezgileriyle bir araya gelerek geceyi renklendirdi.

Konser akışı:

Gecenin ilk bölümünde sahneye çıkan Özcan Fırtına ve Alihan Civelek, Karadeniz repertuarından sevilen parçaları seslendirdi. Vatandaşlar, çalan şarkılara horonlarla eşlik ederken konser alanı kısa sürede doldu ve ritimlerle yoğun bir birliktelik yaşandı. Programın ilerleyen saatlerinde sahne alan İsmail Türüt, izleyicilerin büyük beğenisini topladı; şarkılar boyunca cep telefonlarıyla anlar kaydedildi ve kalabalık hep bir ağızdan parçalara katıldı.

Birlik ve dayanışma vurgusu:

Programa katılan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, sahneye çıkarak Türüt’e çiçek takdim etti ve vatandaşlara seslendi. Başkan Çerkez’in konuşması etkinliğe ilişkin duyguları özetledi: "Bu güzel akşamda meydanımızı dolduran sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Biz Çekmeköy’e gönüller yapmaya, komşularımızla aynı sofrada buluşmaya, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye geldik. Bizim en büyük gücümüz, birbirimize olan sevgimiz ve dayanışmamızdır. Gençlerimizle, kadınlarımızla, çocuklarımızla, büyüklerimizle el ele vererek Çekmeköy’ümüz için çalışmaya, ilçemize kalıcı eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki birlikte hareket ettiğimizde Çekmeköy daha güzel, daha güçlü. Bu güzel meydanın oluşmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Coşkumuza coşku katan, bizleri bu akşam yalnız bırakmayan kıymetli sanatçımız İsmail Türüt’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte daha güçlü bir ses verelim; Birliğimiz daim, beraberliğimiz güçlü olsun. Çekmeköy için, İstanbul için, geleceğimiz olan gençlerimiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Konser boyunca yaşanan toplu horonlar, 7’den 70’e farklı yaş gruplarının bir arada eğlenmesine olanak tanıdı. Etkinlik, Karadeniz kültürünün dinamiklerini ilçede geniş katılımla yaşatırken, katılımcılar gecenin sonunda memnuniyetlerini dile getirdi ve gösterilen ilgiyle organizasyonun başarılı geçtiği görüldü.

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI ORHAN ÇERKEZ (SOLDA), SANATÇI İSMAİL TÜRÜT (SAĞDA)