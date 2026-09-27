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Göktaş'tan sokak sohbeti: oyuncak ve esnafın gündemi

Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bahçelievler Kuleli Parkı'nda vatandaş ve esnafla buluştu, çocuklara oyuncak hediye etti.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:20

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Caner Şahin

Göktaş'tan sokak sohbeti: oyuncak ve esnafın gündemi

Göktaş'ın bahçelievler ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında İstanbul Bahçelievler'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Bakan Göktaş'a Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da eşlik etti.

Parkta sohbet ve hediyeler:

Bakan Göktaş, Kuleli Parkı'nda piknik yapan ailelerle sohbet ederek onların taleplerini ve gündemlerini dinledi. Yürüyüş yapan vatandaşlarla kısa sohbetler yapan Göktaş, parkta oynayan çocukların yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara oyuncak araba ile top hediye etti.

Esnafla kapı kapı görüşme:

Park ziyaretinin ardından çevredeki esnafı tek tek ziyaret eden Göktaş, iş yerlerine girip çalışanlarla birebir görüşmeler yaptı. Esnafla yaptığı sohbetlerde gündem konusunda notlar alan bakan, dinleme odaklı yaklaşımıyla sorunları yerinde tespit etmeye çalıştı.

Program çerçevesinde gerçekleştirilen bu buluşmalar, Bakan Göktaş'ın saha temaslarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarının parçası olarak kayda geçti. Ziyaretler sırasında halkın taleplerine kulak verildi ve notlar alındı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, &quot;TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI&quot; KAPSAMINDA...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI" KAPSAMINDA İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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