Çerçioğlu'ndan 500 görme engelliye beyaz bastonla bağımsızlık desteği

Çerçioğlu'ndan beyaz baston desteği

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde, kentte yaşayan görme engelli vatandaşların günlük yaşamlarını daha bağımsız ve güvenli sürdürebilmeleri amacıyla bir destek kampanyası hayata geçirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen 500 beyaz baston, düzenlenen törenle ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

dağıtım töreni ve amaçları:

Tören, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri törende, beyaz bastonların sadece bir ihtiyaç aracı olmanın ötesinde görme engelliler için bağımsızlık ve özgürlük sembolü olduğu vurgusunu yaptı. Yapılan destekle, vatandaşların kent yaşamına daha güvenli ve kendi başlarına katılabilmelerine katkı hedeflendi.

Belediyenin sağladığı bu destek, erişilebilirlik çalışmaları kapsamında atılan somut adımlardan biri olarak kayda geçti. Günlük hayatın içinde yön bulma ve hareket edebilme kapasitesini artıran bastonlar, görme engellilerin sosyal yaşama katılımını kolaylaştırıyor.

derneğin değerlendirmesi:

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, yapılan destek için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Özen, dernek olarak Temmuz ayında Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret ettiklerini, ihtiyaçlarını aktardıklarını ve 500 beyaz baston talep ettiklerini söyledi. Özen'in değerlendirmesi şöyle:

"Derneğimiz olarak Temmuz ayında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret ettiğimizde kendileri, her zaman olduğu gibi, bir talebimizin, ihtiyacımızın olup olmadığını sordular, bizler de 500 beyaz bastona ihtiyacımız olduğunu söyledik. Kendileri, yine her zaman olduğu gibi, desteğin sağlanması yönünde çalışmayı gerçekleştirdi. 500 beyaz baston alındı, derneğimize ulaştırıldı."

Özen, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Beyaz baston sadece bir ihtiyacın giderilmesinden ziyade görme engellilerin bağımsızlığını ve özgürlüğünü sembolize ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bugün beyaz baston desteği sağlayarak Aydın sokaklarında 500 görme engelliyi daha özgürleştirmiş oldu, kendi başlarına hareket etmelerini sağlamış oldu. Ben şahsım, derneğim ve tüm arkadaşlarım adına bir kez daha Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Engellilerin Annesi Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Beyaz baston özgürlüktür."

Belediyenin bu tür destekleri, kent genelinde erişilebilirlik bilincinin güçlendirilmesi ve dezavantajlı grupların toplumsal yaşama daha etkin katılımının sağlanması açısından önem taşıyor. 500 beyaz baston desteği, görme engelli bireylerin günlük yaşamda bağımsızlık ve güven duygusunu artırmayı amaçlıyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN ENGELLİ VATANDAŞLARIN HAYATIN HER ALANINDA DAHA AKTİF VE BAĞIMSIZ ŞEKİLDE YER ALABİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLERİ SÜRÜYOR.