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Denizde yaralanan yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Fethiye'de tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye açıklarında ticari yatta yaralanan yolcu, Sahil Güvenlik botu tarafından denizden tahliye edilerek kıyıda bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Denizde yaralanan yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Fethiye'de tahliye edildi

Denizde yaralanan yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Fethiye'de tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden bir ticari yatta yaralanan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım çağrısı yapıldı.

olayın gelişimi:

Bölgeye en yakın birimde bulunan Sahil Güvenlik botu hızla sevk edildi. Ekipler, denizde yaralanan kişiye ulaşarak gerekli müdahaleyi sağladı ve güvenli şekilde tahliye işlemini başlattı.

tahliye ve teslim süreci:

Yaralı denizden alınarak kıyıya çıkarıldı ve burada bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. Olayın ardından sağlık ekipleri, hastayı gerekli tıbbi değerlendirme ve nakil işlemleri için sevk etti.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN TİCARİ YATTA YARALANAN VATANDAŞ SAHİL GÜVENLİK...

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN TİCARİ YATTA YARALANAN VATANDAŞ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TIBBİ TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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