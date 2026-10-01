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Çevreyolunda kasksız scooter sürüşü diğer sürücülerin endişesini artırdı

Eskişehir çevreyolunda kask ve ekipmansız, araçlarla aynı hızda ilerleyen scooter sürücüsünün tehlikeli yolculuğu trafik güvenliğini riske attı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çevreyolunda kasksız scooter sürüşü diğer sürücülerin endişesini artırdı

Çevreyolunda kasksız scooter sürüşü

Eskişehir çevreyolunun Tepebaşı ilçesi, Fevziçakmak Mahallesi mevkiinde kaydedilen görüntülerde bir scooter sürücüsünün kask ve koruyucu ekipman olmadan yoğun araç trafiğinin arasına karıştığı görüldü. Sürücü, sağ şeritten otomobillerle neredeyse aynı hızda ilerleyerek hem kendi hem de çevresindekilerin güvenliğini tehlikeye attı.

görüntülerde öne çıkanlar:

Kayıtlarda scooter sürücüsünün trafik akışına uyum sağlayacak önlem almadığı ve araç yoğunluğunun olduğu ana arterde yüksek hızla yolculuk yaptığı dikkat çekti. Bir süre bu şekilde ilerleyen kişi, daha sonra Fevziçakmak Mahallesi istikametine saparak çevreyolundan ayrıldı. Olay çevredeki sürücülerin tepkisini çekti ve kısa süreli paniğe neden oldu.

trafik güvenliği ve denetim ihtiyacı:

Yaşanan anlar, özellikle kentsel arterlerde motorlu küçük araçların kullanımında koruyucu ekipman kullanımının ve denetimlerin önemini hatırlatıyor. Bu tür davranışlar, yoğun trafikte kazalara davetiye çıkarırken, diğer sürücülerin güvenliğini de doğrudan etkiliyor.

Yetkililerin ve sürücülerin dikkatine sunulan bu tür görüntüler, trafikte uyulması gereken kuralların ve emniyet tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ESKİŞEHİR ÇEVREYOLUNDA KASK VE KORUYUCU EKİPMAN OLMADAN, ARAÇLARIN ARASINDA YÜKSEK HIZLA İLERLEYEN...

ESKİŞEHİR ÇEVREYOLUNDA KASK VE KORUYUCU EKİPMAN OLMADAN, ARAÇLARIN ARASINDA YÜKSEK HIZLA İLERLEYEN BİR SCOOTER SÜRÜCÜSÜ HEM KENDİ HAYATINI HEM DE TRAFİKTEKİ DİĞER SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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