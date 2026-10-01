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Japonya'nın AquaLine tünelinde zincirleme kaza: iki kişi yaşamını yitirdi

Tokyo Körfezi'ndeki AquaLine sualtı tünelinde sabah saatlerinde dört ağır vasıtanın karıştığı zincirleme kazada iki erkek hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Japonya'nın AquaLine tünelinde zincirleme kaza: iki kişi yaşamını yitirdi

Japonya'nın AquaLine tünelinde zincirleme kaza: iki kişi yaşamını yitirdi

Tokyo Körfezi'nde yer alan ve Kawasaki (Kanagawa) ile Kisarazu (Chiba) şehirlerini birbirine bağlayan AquaLine sualtı tünelinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Olay, yerel saatle 07.00 civarında, tünelin Kawasaki çıkışına yaklaşık 1,5 kilometre mesafede yaşandı.

Olayın ayrıntıları:

Yerel basında yer alan bilgilere göre kazaya dört ağır vasıta karıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından araçlardan birinde bulunan erkek sürücü ile yanındaki erkek yolcunun yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Trafik ve müdahale:

Kazanın meydana geldiği şerit trafiğe kapatıldı; bu nedenle çok sayıda araç uzun süre tünelde mahsur kaldı. Bazı otobüs seferlerinin iptal edildiği veya zorunlu güzergah değişikliği yapıldığı bildirildi. Olay yerindeki güvenlik ve kurtarma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

Yetkililer kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı. Resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçlarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Japonya’daki Tokyo Körfezi’nde bulunan &quot;AquaLine’’ sualtı tünelinde meydana gelen zincirleme...

Japonya’daki Tokyo Körfezi’nde bulunan "AquaLine’’ sualtı tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda araç uzun süre tünelde mahsur kaldı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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