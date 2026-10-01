Elazığ’da bulvar kavşağında otomobil çarpışması: 3 kişi yaralandı, kaza kamerada

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yetkililere bildirildi.

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil bulvar üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın nedenine ilişkin ilk değerlendirmeler olay yerindeki görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden yapılacak incelemeye dayandırılıyor.

müdahale ve görüntüler:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve kayıtlar kazanın gelişimini belgeledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; sürücülerin ve araçların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık beyanları bir arada değerlendirilerek çarpışmanın sebepleri netleştirilecek.

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