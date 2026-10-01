Dolar 49,0273 +0,02%
Euro 55,5183 -0,05%
Bist 12.093,13 +1,22%
Altın Gram 6.603,28 +0,06%
EUR/USD 1,1301 -0,29%
Brent Petrol 100,59 +2,61%
--°

Arnavutköy'de devrilen hafriyat kamyonu trafiği kilitledi, molozlar karşı şeride savruldu

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak refüje devrildi; molozlar karşı şeride savruldu, sürücü Kadri Tekin yaralandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy'de devrilen hafriyat kamyonu trafiği kilitledi, molozlar karşı şeride savruldu

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu refüje devrildi

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Sultangazi yönünden Arnavutköy istikametine giden bir hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Olayda sürücü Kadri Tekin yaralanırken, kamyonun kasasındaki hafriyat ve molozlar yola saçılarak karşı şeride ulaştı.

Kaza sonrası yolda seyir halinde olan iki araçta da hasar meydana geldi. Devrilen aracın plakası 34 KRD 366 olarak kaydedildi. Bölgeye kısa süre içinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

kaza anı ve görüntüler:

Kaza anı, aynı güzergâhtan geçen bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak orta refüje doğru devrildiği ve kasadaki malzemenin yüksek hızla yola saçıldığı görülüyor. O anların net kaydı, olayın mekanizmasına ilişkin önemli görsel veri sağladı.

Ayrıca kaza ve ardından oluşan trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi. Dron kayıtlarında devrilmiş kamyon, yola saçılmış molozlar ve kilometrelerce uzayan araç kuyruğu açıkça seçildi.

trafik, hasar ve müdahale:

Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin Sultangazi yönünde trafik önemli ölçüde aksadı; yetkililer bölgedeki trafiği kontrollü şekilde yönlendirip güvenlik önlemleri aldı. Yolun temizlenmesi ve devrilen kamyonun kaldırılması için ekipler çalışmaya başladı.

Olayda doğrudan maddi hasar gören araç sayısı 2 olarak bildirildi. Yetkililer, yola saçılan hafriyatın kaldırılması ve yol güvenliğinin sağlanmasının ardından trafik akışının normale döneceğini açıkladı. Soruşturma kapsamında kazanın çıkış nedeni çalışmalarla belirlenecek.

Arnavutköy’de hafriyat kamyonu devrildi: Molozlar karşı şeride savruldu, 1 yaralı

Arnavutköy’de hafriyat kamyonu devrildi: Molozlar karşı şeride savruldu, 1 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sabahın sessizliğini bozan çığlık: falezlerde geniş çaplı aramalar sonuçsuz kald...
images

Akyazı'da devriye sırasında üç poşet uyuşturucu ele geçirildi
images

Çorlu Seymen Mahallesi'nde motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybe...
images

Bakan Yaşar Güler Şuşa'da Birliğin Gücü-2026 seçkin gözlemci gününe katıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Global Engineer Girls Türkiye yeni dönem için başvuruları açtı

Emirdağ'da tohumluk ayçiçeği ön eleme süreci sahada izlendi

Eğitim inşaatında çatıda 24 saatlik eylem: işçiler ücretlerini alamadıklarını söylüyor

Karayazı'nın yüksekleri beyaza büründü: Çakmak Dağı'nda ilk kar

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı