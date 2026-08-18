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Alanya’dan küresel pazar hamlesi: Dış Ticaret İstihbarat ve İhracat Destek Ofisi açıldı

ALTSO, Alanya firmalarının dış ticaret kapasitesini artırmak ve yeni ihracatçılar kazandırmak için Dış Ticaret İstihbarat ve İhracat Destek Ofisi'ni açtı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Berk Doğan

Alanya’dan küresel pazar hamlesi: Dış Ticaret İstihbarat ve İhracat Destek Ofisi açıldı

ALTSO yeni ofisiyle ihracata destek veriyor:

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından kurulan Dış Ticaret İstihbarat ve İhracat Destek Ofisi, bölge firmalarının küresel pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve yeni ihracatçılar yaratmak amacıyla hizmete başladı. Ofisin temel hedefi, Alanya iş dünyasının dış ticaret kapasitesini artırmak ve üretiminin dünya pazarlarında daha görünür hale gelmesine katkı sunmak.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, ofisin açılışını değerlendirirken bunun yalnızca yeni bir büro olmadığını; kentin ticaret vizyonu için stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Erdem, "Alanya’nın üreten gücünü dünya pazarlarında daha güçlü hale getirmek istiyoruz" sözleriyle ofisin misyonunu özetledi.

Firmalara sağlanacak destekler:

Ofis, ihracata başlamak isteyen ve mevcut ihracatçı firmalara danışmanlık, pazar araştırması, uygun ihracat fırsatlarının belirlenmesi ve dış ticaret süreçlerine ilişkin rehberlik sunacak. Erdem, gerekli eğitimleri almış uzman kadronun firmaların ihtiyaç duyduğu bilgiye "doğru ve hızlı" şekilde ulaşmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Hizmetler arasında; hedef pazar tespiti, belge ve süreç danışmanlığı, devlet desteklerinden yararlanma yollarının gösterilmesi ve firmalara yönelik uygulamalı eğitim programlarının düzenlenmesi öne çıkıyor. Ofis, firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmak üzere pratik çözümler sunmayı amaçlıyor.

İhracatçı sayısının artırılması hedefi:

Erdem, Alanya’da ihracat yapan firma sayısının yükseltilmesinin odağın merkezinde olduğunu ifade etti. "Var olan ihracatçı sayımızı artırmayı, ihracat yapan iş insanlarımızın hangi desteklerden nasıl yararlanabilecekleri konusunda yol göstermeyi ve ihracata başlamak isteyen firmalarımıza doğru yöntemlerle rehberlik etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Bu kapsamda ofis, yeni başladığı dönemde firmaların karşılaştığı temel sorunları saptamak ve ihtiyaçlara göre hizmetlerini şekillendirmek için doğrudan sahada çalışacak. Uzman kadro, firmaların süreç yönetiminden pazarlama stratejilerine kadar geniş bir alanda destek verme taahhüdünde bulundu.

ALTSO yönetimi, ihracat altyapısının güçlendirilmesinin ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlayacağına dikkat çekiyor. Erdem, ihracatın artmasıyla bölgenin ekonomik dinamizminin de yükseleceğini söyledi.

Toplantılarla talep ve çözüm odaklı yaklaşım:

Dış Ticaret İstihbarat ve İhracat Destek Ofisi’nin faaliyetleri yakından tanıtılacak; Alanya’daki ihracatçılarla bir araya gelinerek beklentiler ve sorunlar dinlenecek. Erdem, düzenlenecek toplantılarda "İhracat yapan tüm iş insanlarımızla bir araya geleceğimiz kapsamlı bir toplantı düzenleyeceğiz" diyerek katılımcı bir yaklaşımın sinyalini verdi.

Toplantılar, ofisin sunduğu imkanların firmalara nasıl yansıyacağının açıklanması ve uygulamadaki engellerin tespit edilmesi için bir platform olacak. ALTSO, bu geri bildirimlerle hizmetlerini geliştirmeyi ve yerel iş dünyasının önünü açmayı hedefliyor.

Son söz olarak Erdem, ALTSO olarak turizmin yanında tarım, gıda, üretim ve ihracat alanlarında da Alanya’yı güçlendirmeye kararlı olduklarını belirtti ve yeni ofisin Alanya ekonomisine "hayırlı, uğurlu ve bereketli" olmasını diledi.

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ALTSO) ÜYELERİ

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ALTSO) ÜYELERİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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