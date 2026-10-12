Çıldır'da yeni dönem: doğalgazla ısınma ve yaşam kalitesi artıyor

doğalgaz açılışı törenle yapıldı:

Geçen yıl altyapısı başlatılan ve bu yıl tamamlanarak kullanıma hazır hale gelen doğalgaz, Çıldır ilçe merkezinde düzenlenen törenle hizmete alındı. Açılışa; AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, İl Başkanı Hasan Şenel, Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Çıldır İlçe Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, Hanak Belediye Başkanı Erdal Kurukaya, Göle Belediye Başkanları Gökhan Budak, il güvenlik ve idari yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

tören konuşmaları ve beklentiler:

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu yaptı. Törene katılan Milletvekili Kaan Koç ve Vali Ömer Hilmi Yamlı ilçe halkına hitap etti; konuşmalarda doğalgazın sağlayacağı konfor, ekonomik katkı ve yaşam kalitesine vurgu yapıldı. Yetkililer, uzun vadede ısınma maliyetlerinin düşeceği ve kentte ulaşılabilir ısıtma seçeneklerinin artacağı beklentisini paylaştı.

açılış anı ve uygulama:

İlçe merkezinde kurulan sistemin devreye alınması esnasında açılış, tören alanında yapılan sembolik uygulamayla tamamlandı; doğalgaz hattının ilk ateşleşmesi meşale ile ateş verilerek gösterildi. Kurum amirleri, il genel meclis üyeleri ve ilçe başkanlarının hazır bulunduğu törende vatandaşlar, hem bütçeye hem de çevreye yönelik sağlanması beklenen faydaları dile getirdi. Sistem artık kullanıma hazır şekilde ilçe halkının hizmetine sunuldu.

DOĞALGAZ AÇILIŞI